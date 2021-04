Tirage au sort de la Coupe Arabe FIFA : Voici le chapeau du Maroc

Le Maroc connaîtra ses adversaires en Coupe Arabe de la FIFA, organisée au Qatar, ce mardi 27 avril lors du tirage au sort du tournoi à l’Opéra Katara de Doha.

Le Maroc se trouve dans le pot 1 en compagnie du pays hôte, de l’Algérie et de la Tunisie. Le tirage au sort du tournoi, qui servira de prélude à la Coupe du monde 2022, aura lieu mardi et sera suivi par un nombre limité de participants, conformément aux protocoles Covid-19 existants.

La Coupe Arabe sera disputée par 23 pays arabes appartenant à la Confédération asiatique de football (AFC) et à la Confédération africaine de football (CAF).

Le tournoi devrait commencer le 1er décembre 2021 et la finale aura lieu le 18 décembre 2021, exactement un an avant la finale de la Coupe du monde 2022.

Le Qatar, 58e au monde, entrera dans le tournoi en tant que champion d’Asie après avoir remporté le titre continental en 2019 après une course sans défaite vers le trophée, qui comprenait des victoires contre l’Arabie saoudite, l’Irak, la République de Corée et le Japon.Le Maroc (34), La Tunisie (26), l’Algérie (33), l’Égypte (46), l’Arabie saoudite (65), l’Irak (68), les Émirats arabes unis (73) et la Syrie (79) sont les autres pays qui commenceront la campagne de la Coupe Arabe depuis la phase de groupes.

Le tournoi comprendra une phase de groupes et des tours à élimination directe. Les 16 équipes seront réparties en quatre groupes de quatre, dont deux de chacune se qualifieront pour les quarts de finale. Les matchs se joueront dans six sites de tournois de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Le Qatar a déjà ouvert quatre sites pour la Coupe du monde 2022 tandis que les travaux du reste avancent comme prévu.