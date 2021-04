USA: Des chercheurs alertent sur la vitesse de déplacement du glacier Muldrow

La vitesse de déplacement du glacier Muldrow inquiète aux Etats Unis. Situé sur le versant nord du Denali en Alaska, Muldrow avance d’environ 20 mètres par jour, soit 100 fois plus vite que sa vitesse habituelle. Ce phénomène, « Surge glaciaire », qui se produit une fois tous les demi-siècles, a interpellé les glaciologues américains.

Ces derniers se sont empressés pour l’étudier à l’aide d’imagerie satellitaire, de photographie aérienne spécialisée et de systèmes de positionnement global soigneusement placés sur la glace en mouvement.

Tandis que les surges glaciaires ne durent normalement que quelques mois, la plupart d’entre elles se produisant sur des glaciers éloignés et n’étant détectées qu’une fois achevées, celle du Muldrow a été vite repérée parce qu’elle concerne le parc national du mont Denali, plus haut sommet d’Amérique du Nord.

Cité par le New York Times, Chad Hults, géologue régional de l’Alaska au service du parc, a indiqué que « le glacier est entièrement fissuré. La glace était tellement brisée qu’il était difficile de trouver un endroit pour faire atterrir l’hélicoptère ».

Ce spécialiste, qui a participé à une étude sur le Muldrow il y a vingt ans, alors que le glacier était calme et relativement facile à traverser, a encore souligné que « les fracas des collisions dus à la rupture et à la chute de glace pouvaient être entendus, même au-dessus du bruit du moteur de l’hélicoptère ».

De son côté, Mark Fahnestock, glaciologue à l’Université d’Alaska Fairbanks, a soutenu que « les changements dans l’équilibre de masse entre le haut et le bas du glacier jouent un rôle critique dans les surges. Au fil du temps, la glace s’accumule dans les étendues les plus hautes et les plus froides et se perd dans les étendues inférieures et plus chaudes ».

Selon le glaciologue, « le réchauffement climatique cause moins d’accumulation de glace et plus de fonte, il est donc susceptible d’avoir un impact ».

A noter que la dernière surge glaciaire du Muldrow remonte à 64 ans et se reproduit environ tous les 50 ans, selon des recherches menées dans la région sur ce phénomène.