Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 3.132.445 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 148.442.514 personnes dans le monde dont 18.785.761 sont considérés comme cas actifs tandis que 126.524.308 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 555.307.333 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis ont annoncé leur projet d’aide en vaccins à destination de plusieurs pays, au moment pù les critiques fusent pour son refus d’envoyer des doses du vaccin AstraZeneca alors qu’il n’est pas homologué dans le pays.

Il s’agit de 60 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca contre le covid-19, que les Etats-Unis projettent d’envoyer, a annoncé lundi la Maison Blanche, après que le sujet a été mis sur la table à cause de la situation sanitaire critique que l’Inde est en train de vivre actuellement.

« Les Etats-Unis vont débloquer 60 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca au bénéfice d’autres pays au fur et à mesure qu’elles seront disponibles », a tweeté Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour la lutte contre le covid-19.

De son côté, le laboratoire français Sanofi a annoncé qu’il allait commencer à produire aux Etats-Unis jusqu’à 200 millions de doses du vaccin Moderna dans le but de « satisfaire à la demande mondiale ».

Le Danemark va par ailleurs commencer à produire des vaccins contre le coronavirus dès 2022, selon la Première ministre Mette Frederiksen. « Sur la base du dialogue que nous avons eu récemment avec le secteur des sciences de la vie, nous estimons qu’il existe une base pour établir la production au Danemark à des conditions commerciales », a-t-elle affirmé.

En France, le président Emmanuel Macron a demandé aux autorités sanitaires d’offrir une aide exceptionnelle à l’Inde qui vit une situation sanitaire des plus critiques en ce moment avec plus de 350.000 nouveaux cas par jour.

L’opération d’aide française comprend l’envoi par voie aérienne et maritime dès la fin de cette semaine de 8 unités de production d’oxygène médical par générateur fabriquées par une PME française.

Ces unités de production devraient rendre autonome en oxygène tout un hôpital indien pendant une dizaine d’années, indique un communiqué du Quai d’Orsay.

La situation en Inde est « plus que déchirante » selon directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a indiqué que son organisation « fait tout ce qu’elle peut », cela en fournissant du matériel et des équipements essentiels, comme des milliers de concentrateurs d’oxygène, des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et du matériel de laboratoire.

La Haute autorité de santé (HAS) en France a par ailleurs autorisé les tests antigéniques et les autotests pour les moins de 15 ans, dans le but d’augmenter la capacité de dépistage du coronavirus dans les écoles et éviter de créer de nouveaux foyers de contamination.

Ces « tests antigéniques sur prélèvement nasal ont l’avantage d’allier rapidité de résultat et possible utilisation de manière répétée chez un plus large public », a indiqué la HAS dans un communiqué.