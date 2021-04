Le personnel de santé au front face au virus fantôme ont adopté plusieurs mesures de protection depuis le tout début de la pandémie. Cela dit, l’utilisation fréquente de ces mesures préventives peut entraîner des réactions cutanées, fait savoir une enquête réalisée dans le nord du Maroc par dix chercheurs de l’université Abdelmalek Essaadi de Tanger.

L’enquête intitulée « Réactions cutanées aux équipements de protection individuelle chez les travailleurs de la santé de première ligne Covid-19″ vise ainsi à déterminer la fréquence de ces réactions dans le nord du Maroc. De plus, les chercheurs qui ont réalisé cette enquête ont également examiné les facteurs de risque et les conséquences de ces réactions sur l’efficacité et la performance au travail.

La population cible de cette étude était les travailleurs de la santé de première ligne COVID-19 de la région nord du Maroc (Tanger, Tétouan et Al Hoceima). La population étudiée comprenait plusieurs spécialistes de la santé, dont des médecins, des infirmières, des infirmières auxiliaires, des techniciens de laboratoire, du personnel administratif, des agents de nettoyage, etc.

L’âge médian de la population de l’étude était de 34 ans (intervalle: 20 à 61 ans), et 51% étaient des femmes. Soixante et un pour cent des participants étaient des TS dans les hôpitaux régionaux, 14% dans l’hôpital universitaire. De plus, 60% des participants travaillaient dans les services d’hospitalisation, 20% dans le service de soins standard et 11% dans le service de soins intensifs.

Ainsi, un questionnaire anonyme en ligne a été envoyé à 500 agents de santé dans la région du nord du Royaume pour collecter des données. Au total, ce sont 273/500 qui ont répondu au questionnaire (55%). Pour la profession des participants, 41% étaient médecins, 32% étaient du personnel infirmier et 26% occupaient d’autres postes fait savoir l’étude.

Le taux général de prévalence des effets indésirables pour tous les agents de santé sondés était de (80%), y compris les problèmes cutanés précise l’enquête. Ainsi, 58% ont signalé des effets indésirables des équipements de protection individuelle utilisés pendant la pandémie après avoir porté des lunettes, 57% après avoir porté des masques chirurgicaux et des respirateurs, 45 % après le lavage des mains et le port de gants, 23% après avoir porté un écran facial (23%) et enfin 11 % après avoir porté des vêtements de protection).

Ainsi, l’enquête conclut que la prévalence de ces réactions cutanées dans le contexte actuel de crise sanitaire ne doit pas être négligée, notant que la durée du port quotidien du masque et la fréquence d’utilisation des EPI (équipements de protection individuelle) étaient les facteurs phares des effets indésirables signalés par les agents de santé au front face à la pandémie.

L’enquête réalisée au nord du Royaume, insiste sur la faite d’accorder une plus grande attention à ces réactions cutanées du personnel de santé, pour une meilleure prise en charge de ses travailleurs, surtout pendant cette période critique.