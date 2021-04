Revue de presse quotidienne de mardi 27 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 27 avril 2021

L’Opinion

• Marrakech-Safi : certification “Morocco Handmade”. Quelque 74 acteurs du secteur de l’artisanat issus de la région Marrakech-Safi ont obtenu le label national de l’artisanat du Maroc « Morocco Handmade », selon le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi. Ces acteurs ayant obtenu ce label se répartissent entre entreprises, coopératives et mono-artisans opérant dans le secteur de l’artisanat, précise le CRI de Marrakech-Safi. « Morocco Handmade » est une marque de garantie officielle, qui atteste que le produit artisanal se conforme à un ensemble de caractéristiques fixées par un règlement d’usage garantissant un niveau de qualité. La mise en place de ce label vise à protéger et offrir aux artisans une garantie de développement via une certification officielle et permettre au consommateur d’effectuer un achat responsable, rappelle-t-on.

• La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra a conclu une convention de partenariat avec la direction régionale de l’Environnement, en vue de promouvoir la culture des droits humains et de la protection de l’environnement. Cette convention vise à renforcer les efforts des pouvoirs publics et de la société civile dans le domaine écologique et du développement durable ainsi que les mécanismes de protection de l’environnement. Les deux parties s’engagent à promouvoir la culture des droits de l’Homme et de l’environnement, l’élaboration de programmes de sensibilisation, le renforcement des capacités et le plaidoyer sur le droit à un cadre de vie sain et propre, en plus de la contribution à la réalisation des objectifs régionaux du développement durable.

Le Matin

• Le polisario ne bénéficie pratiquement d’aucun soutien international. Les séparatistes du polisario traversent des « moments délicats » et ne jouissent pratiquement « d’aucun soutien sur le plan international », souligne le magazine espagnol spécialisé dans les affaires du Maghreb, « Atalayar ». L’hospitalisation du chef des séparatistes en Espagne sous une fausse identité et avec des papiers falsifiés pour échapper à la justice espagnole intervient « à un moment difficile » pour le polisario, une organisation séparatiste qui « n’a pratiquement aucun soutien international », souligne, samedi, la revue espagnole. A cela s’ajoute que la chimérique « RASD » n’est reconnue ni par l’Espagne ni par la communauté internationale », fait observer la publication, mettant l’accent sur les victoires diplomatiques du Maroc dans la question du Sahara.

• Publication au BO d’un décret se rapportant à la sécurité nucléaire et radiologique. Le cadre réglementaire marocain relatif à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques vient d’être renforcé par la publication au Bulletin Officiel du décret N° 2-20-131 relatif aux autorisations et aux déclarations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II pris en application de la loi N° 142-12. Le texte, élaboré par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) dans le cadre des travaux du Comité de mise à niveau du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (CCR), fixe les modalités d’octroi, de modification et de renouvellement de l’autorisation des activités, installations et sources de rayonnements ionisants relevant des classes I, II, III et IV.

L’Economiste

• M’diq-Fnideq/ZI : les travaux vont bon train. Les travaux pour la relance économique de la province de M’diq- Fnideq se poursuivent. La nouvelle Zone d’activité économique de Fnideq (ZAEF), le nerf central du futur dispositif économique, est en train de se mettre en place. Ses travaux se déroulent conformément au planning initial, selon une note de l’Agence de promotion des provinces du nord, (APDN). La première partie des travaux, qui concernent une superficie de 10 ha, porte sur le terrassement, la voirie, l’assainissement, l’éclairage public et l’électricité. La progression affiche actuellement un taux d’avancement de 50% et les premiers entrepôts seront prêts avant la fin de l’été 2021. Le projet est supervisé par l’APDN et l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), il mobilisera un budget de 200 millions de DH et comptera avec 33 entrepôts de 365 à 1.000 m2, modulables en fonction des besoins des investisseurs.

• Abondance de l’approvisionnement en produits de large consommation avec des prix stables. Le constat est dressé par la Commission interministérielle en charge du suivi de la situation du marché. Celle-ci rassure «qu’aucune anomalie particulière n’a été relevée durant les 8 premiers jours du mois de Ramadan». Pour ce qui est des prix pratiqués, ils sont généralement stables, certains produits ont même enregistré des baisses par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année précédente. C’est le cas des légumineuses et des viandes rouges. Il a été remarqué également de légères hausses des prix de certains produits alimentaires comme la tomate et les viandes blanches, est-il précisé.

Libération

• Le DG de la SFI réitère son soutien à la dynamique du secteur privé marocain. Le nouveau directeur général et vice-président exécutif de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, a réitéré son soutien aux efforts du Maroc en matière de mobilisation du secteur privé dans la dynamique du développement économique et social du Royaume. Lors d’une réunion virtuelle avec Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Diop a souligné « la disposition de la SFI à renforcer son soutien, tant financier que technique, aux efforts du Royaume en matière de mobilisation du secteur privé dans la dynamique du développement économique et social du Maroc ». Il a, à cet égard, fait part de l’engagement de la SFI, filiale du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le développement du secteur privé, à finaliser « rapidement » le Cadre de partenariat pluriannuel, indique un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

• Le Groupe Maroc Telecom a réalisé, au titre du premier trimestre de 2021, un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 8,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 4,2% par rapport à la même période un an auparavant (-5% à taux de change constant). Ce CA a été impacté par un contexte difficile, marqué par les conséquences de la crise du nouveau coronavirus (covid-19) et de l’environnement réglementaire, indique Maroc Telecom dans un communiqué, précisant que la baisse des activités Mobile au Maroc a été compensée partiellement par la bonne dynamique de croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et des activités des filiales Moov Africa.

Al Bayane

• Marrakech : Hausse de 0,4% de l’IPC au cours du mois de mars dernier. L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) a connu au cours du mois de mars 2021 dans la ville de Marrakech, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent, en passant de 102,1 à 102,5. Cette variation est le résultat d’une hausse de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires, a précisé la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Marrakech-Safi. Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC du mois de février dans la ville de Marrakech, a enregistré une stagnation, conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,6% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 2,5%.

• La mosquée « Ghinya », un joyau spirituel et architectural au coeur d’Al Hoceima. Au cœur d’Al Hoceima, plus précisément à proximité des deux artères principales de la ville, les rues Abdelkrim El Khattabi et Mohammed V, se trouve la mosquée « Ghinya », un véritable joyau spirituel et architectural. Cet édifice religieux est considéré comme une destination spirituelle de choix pour les fidèles de la ville et ceux issus d’autres régions du Royaume pour accomplir la prière du vendredi et les cinq prières quotidiennes, compte tenu de la facilité de déplacement et d’accès, ainsi que pour s’imprégner du climat de piété qui y règne. En 1976, cet édifice religieux a fait l’objet d’une extension, la première du genre, sous la supervision du ministère des Habous et des affaires islamiques, avant qu’il connaisse une autre opération d’agrandissement en 1983.

Al Massae

• Covid-19: La campagne de vaccination élargie aux 55-60 ans. La campagne nationale de vaccination sera élargie à partir de mardi à la tranche d’âge entre 55 et 60 ans, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, a affirmé le ministère dans un communiqué. Plus de 4.723.000 personnes ont reçu la première dose anti-covid-19, alors que plus de 4.217.000 ont déjà reçu la 2ème, selon les statistiques du ministère.

• Ministère de la santé: infirmiers et techniciens en grève de deux jours. Le mouvement des infirmiers et des techniciens de la Santé devrait observer les 29 et 30 courant une grève nationale de 48 heures dans tous les services hospitaliers, à l’exception des services d’urgence et de réanimation. Il a déjà annoncé une autre grève nationale les 25 et 26 mai prochains, accompagnée de sit-in lors de la première journée de la grève. Dans un communiqué, le Conseil national de ce mouvement a fait part de son rejet total de la législation et de la réglementation adoptées au sujet des professions d’infirmier et de technicien de santé en l’absence d’une approche participative, réaffirmant son attachement constant aux revendications de ces catégories.

Al Alam

• Troisième vague de Coronavirus au Maroc: des mesures de précaution plus strictes se révèlent nécessaires. Malgré l’interdiction des déplacements nocturnes, la tendance en hausse des contaminations et des décès dus au coronavirus au Maroc depuis des semaines laisse entrevoir une troisième vague de cette épidémie. Les préoccupations du système de santé augmentent en raison de la propagation des variants de coronavirus, notamment du variant indien, de la campagne nationale de vaccination perturbée par la pénurie des vaccins et du relâchement des gestes barrières. Said Afif, membre du comité scientifique, a mis en garde contre le variant indien du coronavirus, qui inquiète par sa circulation rapide, sa transmissibilité et sa létalité, soulignant que 65% des patients de ce variant ont moins de 45 ans.

• Casablanca: Session de formation pour renforcer les capacités des enseignants de mathématiques. L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat a lancé, la veille, une session de formation au profit des enseignants de mathématiques des établissements relevant des directions provinciales de l’académie. Cette formation, organisée du 23 au 30 avril en coordination avec l’Institut français de Casablanca vise notamment à renforcer les capacités de 32 enseignants des cycles préparatoires et du secondaire qualifiant.

Al Ahdath Al Maghribia

• Tourisme: « Ntla9awfbladna », un plan de relance pour le sauvetage. L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a dévoilé son nouveau dispositif marketing de promotion de la destination Maroc qui sera déployé aux niveaux international, national et institutionnel. Ainsi, l’Office impulse une dynamique de transformation profonde de son modèle opérationnel, avec une stratégie ambitieuse qui vise à amorcer la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront. L’objectif de « Ntla9awfbladna », marque dédiée à la promotion du tourisme interne auprès des Marocains, est de renforcer le sentiment d’appartenance de chaque Marocain et de lui donner envie de découvrir le Maroc autrement.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Maroc: L’anglais, une langue vitale pour la majorité des jeunes (British Council). L’écrasante majorité des jeunes Marocains considère l’anglais comme étant une langue vitale pour leur avenir et pour celui du Royaume, ressort-il d’une étude menée par le British Council auprès de 1.200 jeunes. Selon un rapport intitulé « Shift to English in Morocco » et dont la publication a coïncidé avec la Journée internationale de la langue anglaise, une grande majorité de jeunes marocains, âgés entre 15 et 25 ans, ont exprimé leur appétence pour l’anglais, indique un communiqué du British Council. « Plus des deux tiers des jeunes Marocains sont convaincus que, dans les 5 prochaines années, l’anglais parviendra à remplacer le français comme première langue étrangère au Maroc », fait savoir la même source, précisant que 74% d’entre eux pensent que le passage à l’anglais profitera aux ambitions du Maroc en tant que pôle international d’affaires et de tourisme.

• Canada: « Les femmes du pavillon J » élu meilleur long-métrage au festival « Vues d’Afrique ». Le film marocain « Les femmes du pavillon J » de Mohamed Nadif a remporté le prix du meilleur long-métrage du 37éme festival international de cinéma Vues d’Afrique, dans la section Fiction internationale. L’œuvre relate l’histoire de trois patientes et une infirmière d’un pavillon psychiatrique dans un hôpital de Casablanca, d’âges et de milieux sociaux divers, qui confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte. Petit à petit, elles échappent à leur routine quotidienne à travers des virées nocturnes salutaires qui les ramènent graduellement à la vie.

Assahra Al Maghribia

• Covid-19 : Plus d’un million et 530 mille interpellations pour violation des mesures préventives du 25 juillet 2020 au 22 avril 2021. Plus d’un million et 530 mille personnes ont été interpellées entre le 25 juillet 2020 et le 22 avril 2021 pour violations des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19, a indiqué le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Répondant à deux questions centrales à la Chambre des représentants, posées par les groupes de la majorité et de l’opposition sur « les répercussions du couvre-feu nocturne durant le mois du Ramadan » et sur « les mesures et dispositifs accompagnant l’interdiction des déplacements nocturnes tout au long du mois sacré », Boutayeb a indiqué « que les services de sûreté et les autorités locales ont interpellé, du 25 juillet 2020 au 22 courant, plus d’un million et 530 mille personnes, soit une moyenne de plus de 5.700 interpellations/jour ».

• Les adouls reçoivent les premières attestations pour bénéficier des indemnités de l’AMO. Plusieurs adouls ont reçu lundi les premières attestations pour bénéficier des indemnités du régime de la protection sociale pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale. La remise de ces attestations, qui a eu lieu au cours d’une cérémonie présidée par le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, marque ainsi la mise en œuvre effective du chantier de la généralisation de la protection sociale. Cette cérémonie s’inscrit dans le contexte d’une transformation majeure entérinée par le discours royal du Trône en juillet 2020, puis du discours royal prononcé le 9 octobre 2020 à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la dixième législature, a indiqué El Otmani, qui qualifie ces chantiers de projet sans précédent et de révolution sociale qui protégerait les catégories socialement vulnérables et améliorerait leurs conditions de manière à leur garantir une vie décente dans le cadre de la justice sociale et territoriale.

Rissalat Al Oumma

• Bank Of Africa et Technopark unissent leur expertise pour soutenir l’entrepreneuriat. Bank Of Africa et MITC, société gestionnaire des sites Technopark, ont signé jeudi une convention de partenariat dans l’objectif de favoriser l’inclusion financière et accompagner les start-up et entrepreneurs dans la réussite de leurs projets. A travers cette convention, paraphée en présence de Omar Tazi, Directeur général de la banque au Maroc et Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale du Technopark, les deux parties confirment leur positionnement en tant que partenaires de choix des jeunes porteurs de projet et mettent toute leur expertise dans l’incubation et le mentorat au profit de leurs partenaires, indique la Banque dans un communiqué.

• Covid-19 : Les mesures préventives, seule solution pour réduire les risques de nouveaux mutants. Les mesures préventives sont la seule solution pour maîtriser la situation épidémique et réduire les risques de nouveaux mutants, en attendant d’atteindre l’immunité collective, a souligné Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé. Lors de son analyse du double mutant indien, Hamdi a expliqué que le cas indien a démontré l’importance de respecter les mesures préventives individuelles et collectives en attendant d’atteindre l’immunité collective pour réduire les risques de nouveaux variants qui peuvent être plus dangereux.