Les Emirats rachètent les parts d'une firme israélienne pour un gisement de gaz naturel

La société d’investissement émiratie va prendre possession de 22% des parts d’une société israélienne pour racheter un gisement israélien de 300 milliards de m3 de gaz naturel. Ce rachat intervient dans un contexte de normalisation entre les deux pays et un regain d’attention pour le gaz naturel en Méditerranée orientale.

La société Mubadala a conclu un accord avec Delek qui fait partie d’un consortium israélo-américain, pour racheter ses parts d’u gisement de gaz naturel en Méditerranée orientale, ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

L’accord porte sur près d’un milliard d’euros et constitue à ce jour, le plus grand accord commercial conclu entre les Emirats arabes unis et Israël qui viennent de normaliser leurs relations il y a quelques mois de cela.

Les deux partenaires, qui ont annoncé leur accord de principe, doivent finaliser les termes du contrat d’ici fin mai, ont-ils précisé. Il porte sur le gisement de Tamar (qui renferme 300 milliards de m3 de gaz naturel) situé à plus de 80 km au large de Haïfa, détenu par le consortium israélo-américain Chevron (anciennement Noble Energy) et Delek Group.

Le consortium détient d’autres gisements, dont le Leviathan dont les ressources, estimées à 605 milliards de m3 de gaz naturel, en font le « plus important projet énergétique » de l’histoire d’Israël, selon les autorités israéliennes.

Si Delek compte céder toutes ses parts dans Tamar, la société israélienne va continuer à détenir à 45% le Leviathan, ce qui lui permettra d’éviter une situation de monopole.

Le gisement de Tamar est relié par un gazoduc à la ville israélienne d’Ashdod et alimente non seulement la demande en gaz dans l’Etat hébreu mais également l’Egypte et la Jordanie.

Alors que ces dernières années un conflit grandissant sépare la Turquie et la Grèce ainsi que Chypre (soutenus par l’Union européenne) au sujet des découvertes gazières en Méditerranée orientale, l’emboitement des Emirats arabes unis va certainement redistribuer les cartes.

Cette transaction avec les Emirats apporte un « soutien important au secteur du gaz naturel en Méditerranée orientale », a indiqué Yossi Abu, PDG de Delek, au moment où Israël participe avec la Grèce et Chypre au projet de gazoduc Eastmed qui doit alimenter l’Europe.