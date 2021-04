Journée Mondiale de la Terre : Quelque  6.800 arbres plantés à Chtouka Ait Baha

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la terre le jeudi 22 avril, la Fondation AZURA réitère son engagement pour la planète à travers une nouvelle initiative concrète «Des Arbres pour la Planète», pour valoriser la biodiversité dans la Province de Chtouka Ait Baha.

Biodiversité pour tous

Cette opération a permis de planter plus de 6.800 arbres fruitiers (oliviers, arganiers, caroubiers, grenadiers et figuiers) du 08 au 10 avril dernier.

Ce sont ainsi 5.192 plants qui ont été mis à la disposition de bénéficiaires dans la commune rurale Ait Milk. L’opération a également permis de planter 1.400 arbres dans les fermes Azura et 225 au niveau de 8 écoles primaires de la province.

Au cœur de la communauté

Cet acte s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de long-terme du groupe en faveur de l’environnement, de la production écoresponsable et du soutien aux communautés locales. Ces arbres vont permettre aux bénéficiaires de disposer d’une nouvelle source de revenu durable et pour les salariés d’Azura, une amélioration du cadre de vie sur les fermes.

Démarche environnementale

En effet, depuis plus de 10 ans, le Groupe Azura agit au quotidien pour réduire son empreinte environnementale en travaillant sur tous les aspects de sa chaîne de production. Le groupe a ainsi rationalisé l’usage des ressources en eau, réduit de moitié le poids de ses emballages et amélioré le processus de réutilisation et de valorisation de ses déchets en vue d’un recyclage à 100% d’ici 2025.

En 2020, Azura est devenu le premier producteur de tomates, fournisseur de la grande distribution, à devenir 100% Carbone neutre au niveau de l’ensemble de ses opérations, de ses fermes aux assiettes des consommateurs.