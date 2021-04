Français ou anglais, c’est du let’s go ! pour la jeunesse marocaine

L’anglais est synonyme d’avenir pour les jeunes marocains. Selon un rapport intitulé « Shift to English in Morocco » et dont la publication a coïncidé avec la Journée internationale de la langue anglaise, une grande majorité de jeunes marocains, âgés entre 15 et 25 ans, ont exprimé leur préférence pour l’anglais.

Les résultats de cette étude ont été annoncés par le British Council, qui faut-il le rappeler, est l’organisation du Royaume-Uni pour l’éducation et les relations culturelles. Il construit des liens, une compréhension et une confiance entre les habitants du Royaume-Uni et d’autres pays par le biais des arts, de la culture, de l’éducation et de la langue anglaise. Pour les jeunes marocains, la langue dominante demeure l’arabe, qui est parlé et compris avec un très haut niveau de compétence par 69% des jeunes interrogés dans le cadre de cette enquête.

Omnibus au nom de British Council, a mené un projet de recherche quantitative pour fournir une évaluation et un aperçu de la transition vers l’anglais chez les jeunes marocains âgés de 15 à 25 ans vivant dans les zones urbaines du Royaume. Omnibus a interrogé du 16 au 29 mars 2021, 1 211 personnes via des panels en ligne. L’échantillon de personnes présente une incertitude statistique de +/- 2,82%-points sur la base d’un niveau de confiance de 95%.

« Plus des deux tiers des jeunes marocains sont convaincus que, dans les 5 prochaines années, l’anglais parviendra à remplacer le français comme première langue étrangère au Maroc ». Il est précisé également que pour 74% d’entre eux, l’anglais en largement en mesure d’aider les jeunes dans le domaine de l’éducation ainsi que les opportunités de carrière à l’étranger.

En outre, 82% expriment une opinion positive vis-à-vis de l’anglais en tant que langue et 65% considèrent l’anglais comme étant une langue très importante. L’étude fait ressortir que 62% pensent la même chose de l’arabe, tandis qu’à peine 47% jugent le français comme étant une langue importante. Répondant à une question sur les langues les plus importantes qu’il convient d’apprendre, 40% d’entre les personnes interrogées ont montré leur préférence pour l’anglais, tandis que seulement 10% ont mentionné le français.

L’anglais est même considéré comme légèrement plus important à apprendre que l’arabe (respectivement 65% des personnes interrogées contre 62%), relève l’étude, faisant remarquer que les jeunes sont beaucoup plus enclins à recommander l’apprentissage de l’anglais à la place de l’arabe ou du français. Ils considèrent l’anglais comme une langue internationale, mais aussi comme la langue des sciences, des affaires, de l’internet et de l’avenir. Le rapport indique également que 85% s’attendent à ce que le nombre de jeunes Marocains parlant l’anglais augmente de manière exponentielle dans les dix prochaines années, tandis que 57% s’attendent à ce que ce nombre augmente fortement, contre 23% seulement en faveur du français.

Les Marocains qui maîtrisent le mieux l’anglais ont tendance à être plus jeunes et plus instruits, en plus d’avoir accès à des niveaux de revenus plus élevés. Les plateformes et les applications en ligne sont devenues des outils de premier choix pour apprendre l’anglais. Bien que l’anglais soit populaire auprès de toutes les couches socio-économiques, ceux qui maîtrisent le mieux cette langue ont tendance à être plus jeunes, mieux éduqués et à posséder des revenus plus élevés, selon cette étude. Les écoles, les films et les séries télévisées sont les principales plateformes où les jeunes marocains apprennent l’anglais, avec une préférence croissante pour l’apprentissage via Internet, les applications linguistiques et les institutions linguistiques privées.

L’anglais gagne tous les jours en importance grâce à Internet, mais aussi aux films, à la musique et aux séries télévisées, en plus d’autres médias, estime la même source, faisant savoir que les trois principales plateformes d’apprentissage de l’anglais sont l’école (37%), les films/séries télévisées (25%) et enfin l’internet (17%). Beaucoup apprennent aussi l’anglais sur les plateformes de médias sociaux.

Pour leur part, 79% pensent que si l’anglais devient la deuxième langue principale du Maroc, cela soutiendrait davantage les ambitions du pays de devenir un centre d’affaires international et la porte de l’Afrique.