La Bourse de Casablanca termine en légère baisse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en petite baisse lundi, pâtissant notamment de la mauvaise tenue des secteurs « Société de Financement et Autres activités financières », « Matériels, Logiciels et Services informatiques » et « Banques ».

L’indice Masi a abandonné 0,09% à 11.729,18 points et le MSI20 a diminué de 0,11% à 956,58 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié également de 0,09% à 9.535,34 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a fini quasi-stable (-0,02%) à 10.803,21 points et le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,04% à 10.021,99 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu, quant à lui, 0,06% à 897,71 points.

Sur le plan sectoriel, la cote a vu 12 indices finir en territoire positif, contre 8 dans le rouge, alors que 4 sont restés stables.

Suite à la forte baisse du titre Eqdom (-3,96%), le secteur « Société de financement et autres activités financières » (-1,56%) a été en tête des perdants.

Le secteur « Agroalimentaire/Production » a abandonné 0,75%, affaibli notamment par Cosumar (-0,98%) et Mutandis SCA (-0,51%). L’indice des « Assurances » a baissé de 0,57%, celui des « Matériels, Logiciels et Services informatiques » 0,39% et Banques 0,17%.

Du côté des gagnants, le secteur « Services aux collectivités » a avancé de 2,13%, porté par son unique Titre Lydec.

Le secteur des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » a pris 1,8%, « Sylviculture et Papier » a progressé de 1,54%, « Participation et Promotion immobilières » de 1,51% et « Mines » de 1,21%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 129,76 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, BCP a drainé 39,34 MDH, Attijariwafa Bank 30,6 MDH et Itissalat Al-Maghrib 11,56 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 606,99 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ennakl (+3,99% à 29,44 DH), Fenie Brossette (+3,98% à 52,98 DH), Sonasid (+3,89% à 374 DH), SMI (+3,32% à 2.180 DH) et Lydec (+2,13% à 329 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Eqdom (-3,96% à 1.188 DH), Involys (-2,26% à 104 DH), S.M monétique (-1,95% à 161 DH), BMCI (-1,84% à 695 DH) et M2M Group (-1,68% à 919 DH).