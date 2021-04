Le Maroc se lance dans le démantèlement et le recyclage d'avions

Dans le cadre du développement des services et des industries aéronautiques au Maroc, l’Office National Des Aéroports (ONDA) compte lancer au niveau de l’aéroport d’Oujda-Angad, un Centre de stockage, de déconstruction et de recyclage d’avions et d’éléments d’avions, ci-après dénommé le « Projet ».

Bref, en terme moins technique et bien vulgairement, un cimetière d’avions. Mais qu’on se le dise, le recyclage des avions est un nouveau business qui plus est lucratif et décolle sous l’effet de la réglementation et surtout de l’arrivée en fin de vie des appareils des années 80 et 90 si l’on tient compte de la durée de vie de ces machines qui même excellemment entretenues ne devraient pas excéder plus la tranche d’âge du demi-siècle.

A ce titre, l’ONDA a lancé un appel d’offres international ouvert en date du 15/04/2021 au 08/06 2021, afin de sélectionner un seul partenaire ou un seul groupement de partenaires, qui aura pour objectif la conception, la construction, le financement et l’exploitation du Projet.

L’ONDA devrait attribuer à l’heureux titulaire l’occupation temporaire (durée de 10 ans renouvelables) du domaine public, d’un terrain nu, non aménagé, destiné au développement du dit projet, d’une superficie minimale de dix (10) hectares qui pourrait être étendue par l’ONDA à cinquante-quatre (54) ha, situé au sein de la zone sous douane de l’aéroport Oujda-Angad prévue pour le développement d’activités industrielles.

Cette activité des plus rentables, reste cependant l’apanage du marché des pays développés et est répartie entre l’Amérique du nord et l’Europe ainsi qu’Israël ou en Australie. Le Maroc entend donc, s’y investir à bonne raison, l’activité aéronautique dans le Royaume n’ayant eu de cesse de se développer ces dernières années.

Aussi ce projet de Centre de stockage, de déconstruction et de recyclage et de démantèlement d’avions à Oujda-Angad, ne devrait pas être un handicap pour nos techniciens d’autant plus que le Royaume ne manque ni de ressources humaines en la matière ni de main d’œuvre pour réutiliser les pièces détachées et moteurs destinés à l’aéronautique mais également à d’autres fins et industries en parallèle ou pas.

Le recyclage est de plus en plus encouragé de nos jours, le démantèlement devient même pour les grandes compagnies un levier de réduction des coûts de maintenance. Nombre d’entre elles, désossent en interne leurs propres appareils pour en rééquiper d’autres avec des pièces vitales à la fois encore en bon état et moins chères. Les économies s’étalent entre 40% pour des pièces détachées et 70% pour des pièces moteurs. Des équipements de toutes sortes aussi variés (moteurs, fuselages etc.), retrouvent ainsi une nouvelle vie après avoir été certifiées de nouveau, à des tarifs jusqu’à 70%, voire 80% moins chers.

Comme quoi ce n’est pas un cimetière d’avions comme vulgairement dit, que s’apprête l’ONDA a lancer à Oujda, car l’avion même en fin de vie reste une source de revenus lucrative. Il est plus intéressant de mettre un avion pour dans un tel centre que de l’immobiliser dans un parking d’aéroport à un prix exorbitant. De plus les constructeurs, Airbus et Boeing n’hésitent pas à pratiquer une politique de prix agressive pour pousser les compagnies même secondaires à acheter des appareils neufs plutôt que de se fournir sur le marché d’occasion, qui de cause à effet, en devient plus que dérisoire.

Du tout bon pour ce nouveau business des temps modernes dont les acteurs financiers ne manqueront pas d’exploiter le filon, en ces temps où l’industrie mondiale du transport aérien a été durement affecté par Dame Covid.

En 2020, l’Association du transport aérien international (IATA) estimait les pertes dans le secteur à plus de 84 milliards de dollars. Toutefois cela ne touchait pas à la carcasse mais plutôt au ‘’déplacement’’ et à la construction qui devrait reprendre son cours, une fois l’infiniment petit vaincu.