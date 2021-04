La CDG investit 3 millions de dirhams dans la startup GOA commerce

CDG Invest, la branche d’investissement du Groupe CDG, a décidé d’investir à hauteur de 3 millions de dirhamans dans la startup GOAcommerce, opérant dans la délégation e-commerce

Cet investissement intervient à l’issue de la participation de la startup au programme d’accompagnement 212Founders dont les candidatures pour la troisième promotion sont actuellement ouvertes

Après avoir concrétisé sept accords de financement au profit des startups du premier batch du programme 212Founders, CDG Invest accompagne la croissance de GOA commerce qui, grâce au financement qui lui est alloué, peut désormais intégrer la phase d’accélération du programme 212Founders.

GOAcommerce est une startup qui offre aux marques et aux fabricants l’opportunité d’externaliser toute la gestion de leur vente en ligne et ce quel que soit le canal de vente, allant des market-places, en passant par les sites de vente en propre et jusqu’aux ventes sur les réseaux sociaux.

La start-up associe des technologies propriétaires à son expertise de la vente en ligne pour opérer et optimiser les ventes de ses partenaires. Il s’agit d’une solution full-service qui propose la gestion de la visibilité en ligne mais aussi les moyens logistiques nécessaires au traitement et à l’expédition des commandes pour le compte de ses marques partenaires.

Ce financement Seed intervient dans le cadre d’un tour de table avec plusieurs investisseurs. Il permettra à GOAcommerce de franchir un cap en passant de la phase d’amorçage à la phase d’accélération, ce qui permettra à la jeune startup de booster sa croissance dans la région MENA, en commençant par l’Egypte.

Cette phase contribuera également au renforcement de l’expertise la startup sur l’ensemble de la chaîne de valeur e-commerce à travers une technologie et un plan de recrutement ambitieux.