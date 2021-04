Covid-19 : L’Union Européenne intente une action en justice contre AstraZeneca

La Commission européenne a annoncé qu’elle avait lancé une action en justice contre AstraZeneca, à la fois pour non-respect de son contrat de fourniture de vaccins contre le coronavirus et pour ne pas avoir de plan «fiable» pour assurer des livraisons en temps opportun.

Le contrat d’AstraZeneca avec l’UE prévoyait une distribution initiale de 300 millions de doses entre les pays membres, avec une option pour 100 millions supplémentaires.

Cependant, seulement 30 millions de doses ont été livrées au premier trimestre de 2021, et la société affirme qu’elle peut en fournir 70 millions au deuxième trimestre, au lieu des 180 millions qu’elle avait promis.

« La Commission a entamé vendredi dernier une action en justice contre AstraZeneca », a déclaré un porte-parole lors d’une conférence de presse, ajoutant que les 27 États de l’UE avaient soutenu cette décision.

« Les conditions du contrat n’ont pas été respectées et la société n’a pas mis au point une stratégie fiable pour garantir la livraison des doses dans les délais », a-t-il ajouté.

L’UE s’est heurtée à plusieurs reprises à l’entreprise ces derniers mois et a tenté de compenser les pénuries de livraison en commandant davantage auprès d’autres fabricants. Récemment, le bloc a décidé de ne pas exercer ses options pour 300 millions de doses supplémentaires d’AstraZeneca au milieu de preuves d’ effets secondaires très rares sur les caillots sanguins.

En mars, plus d’une douzaine de pays, dont l’Allemagne, ont suspendu l’utilisation d’AstraZeneca en raison du problème des caillots sanguins. Le Danemark ne l’utilise plus.

AstraZeneca a jugé ce lundi « sans fondement » l’action en justice lancée par l’Union européenne sur les retards de livraison de son vaccin anti-Covid, contre laquelle il promet de « fermement se défendre ».

AstraZeneca dit avoir « complètement respecté » le contrat noué avec Bruxelles et espère avoir « l’occasion de régler ce différend le plus tôt possible », selon un communiqué.