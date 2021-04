Le Maroc recevra 500.000 doses du vaccin russe Spoutnik V en début mai

En pleine campagne de vaccination qui s’étend désormais aux personnes âgées entre 55 et 60, le Maroc s’attend à recevoir une première livraison de 500.000 doses du vaccin russe Spoutnik V en début mai, avant de bénéficier d’un second lot à la fin du même mois.

Au ralenti depuis quelques semaines, la campagne de vaccination devrait reprendre de plus belle, notamment avec l’arrivée de doses du vaccin Spoutnik mais également celle de Sinopharm.

Au Maroc, le nombre de bénéficiaires de la première dose du vaccin anti-covid a atteint 4.717.551 personnes contre 4.209.470 totalement vaccinées.

Longtemps traité avec méfiance par les pays occidentaux, le vaccin Spoutnik V a été reconnu efficace à 91,6 % par la revue de référence The Lancet, devançant ainsi certains vaccins par sa performance et sa facilité de conservation. Enregistré en Russie en août 2020, Spoutnik V (GamCovidVac), a déjà obtenu le feu vert de 60 pays, dont le Maroc.

Les experts avaient vanté ses mérites, en ce sens que le Spoutnik V est, comme l’AstraZeneca, le vaccin le plus facile à transporter et à stocker. De simples réfrigérateurs ménagers suffisent à le conserver entre 2 °C et 8 °C, alors que d’autres vaccins nécessitent des stockages à long terme qu’à très basse température.

Le Spoutnik V utilise le même principe que le vaccin britannique d’AstraZeneca/Oxford, à savoir une technique basée sur d’autres virus rendus inoffensifs.