Le Maroc tutoie le gotha mondial de l'exportation agricole

En plus d’un demi-siècle, l’agriculture marocaine, qui représente d’ailleurs l’un des piliers de l’économie marocaine a accompli d’énormes progrès en termes de modernisation et de diversification. Tant et si bien qu’aujourd’hui, le Royaume charrie les sommets mondiaux quant à la production et à l’exportation agricole.

En octobre 2020 le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch déclarait que la valeur totale des exportations agricoles pour la campagne agricole 2019-2020 avait atteint 39,5 milliards de dirhams, soit une augmentation de 8% par rapport à 2018 et de 130% par rapport à 2010. L’activité agricole au Maroc dans les différentes unités de conditionnement et de transformation avait permis de préserver l’activité d’exportation, malgré des circonstances exceptionnelles à cette période, crise sanitaire et faibles précipitations.

Les exportations des légumes marocains, avait-il affirmé ont enregistré un volume de 1,416 million tonnes au cours de la saison 2019-2020, réalisant une hausse de 12% par rapport à la saison 2018-2019 (1,266 million tonnes), tandis que les exportations des tomates ont connu une progression de 5%, passant de 539.000 tonnes en 2018-2019, à 567 mille tonnes au cours de la campagne 2019-2020. Quant aux fruits rouges, le responsable gouvernemental a indiqué que le volume des exportations des fruits frais a atteint environ 89.000 tonnes. Ce qui une hausse de 22% par rapport à la saison 2018-2019 (73.000 tonnes).

De même, le volume d’exportation de la pastèque rouge s’est élevé à 241.000 tonnes au cours de la saison 2019-2020, contre 168.000 tonnes en 2018-2019, soit une hausse de 44%. Quant aux exportations d’agrumes, il est prévu que le volume des exportations des produits alimentaires agricoles réalise une hausse de 10% au cours de la saison agricole 2020-2021. Bref, nos fruits et légumes se portent bien à l’international. Les produits marocains reconnus d’excellente qualité, compétitifs au niveau des prix et disposants d’une grande disponibilité sont recherchés sur les marchés internationaux.

Au-delà d’un tas d’avantages compétitifs, il est à souligner la vraie vision politique et le travail de qualité menés depuis plusieurs décennies. Le Maroc dispose d’atouts non négligeables. Le Royaume a investi dans des barrages, dans une gestion de l’eau améliorée avec l’irrigation goutte à goutte ou encore dans l’accompagnement à l’investissement pour permettre à chaque agriculteur de disposer des semences améliorées ou du matériel nécessaires à son développement. Ce sont ces stratégies en plus du partage de l’information et de la connaissance, qui ont permis d’accroitre la production mais aussi les rendements des producteurs.

Le Maroc dans sa stratégie de coopération sud-sud et “gagnant-gagnant“ s’est ouvert sur l’Afrique pour dynamiser ses relations bilatérales. Cela lui a conféré de nouveaux horizons sur le continent comme d’exemple, ce projet dont le budget dépasse le milliard d’euros à travers la création d’une usine d’engrais au Nigéria, première économie du continent, reflétant ainsi une vitalité certaine de cette activité d’exportation. Un dynamisme qui grâce aux politiques du « Plan Maroc Vert » de jadis, serions-nous tenté de dire et maintenant de « Génération Green », ont boosté chiffres et résultats quant à cela. De par son activité agricole, le Maroc figue bien à l’échelle classé 3ème exportateur mondial de mandarines, 5ème exportateur mondial de fraises, dans le top 5 des exportateurs de Tomates, dans le top 5 des producteurs d’olives, 13ème exportateur mondial d’oranges, 13ème producteur de melon au Monde ou encore 1er exportateur mondial de câpres … et la liste est longue.