Covid-19: Le Maroc élargit la vaccination aux personnes de plus de 55 ans dès ce mardi

Le ministère de la Santé a annoncé, ce lundi 26 avril, l’élargissement de la campagne de vaccination aux personnes âgées en 55 et 60 ans dès ce mardi.

Alors que le Maroc devrait recevoir au moins 500.000 doses du vaccin Sinopharm dans les prochaines heures, le ministère de la Santé a décidé d’en faire profiter les Marocains âgés d’au moins 55 ans dès le mardi 27 avril.

Cet arrivage devrait donner un nouveau coup de fouet dans cette campagne de vaccination au ralenti depuis quelques semaines face au manque de dose aussi bien dans le Royaume que partout ailleurs dans le monde.

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, dimanche 25 avril que le nombre de bénéficiaires de la première dose du vaccin anti-covid a atteint 4.717.551 personnes contre 4.209.470 totalement vaccinées.

Le ministère de la Santé appelle tous les citoyens et citoyens des groupes cibles à continuer de participer à ce grand chantier national, dans le but de parvenir à l’immunité collective, en envoyant un SMS au numéro vert 1717 ou via le portail en ligne www.liqahcorona.ma pour obtenir la date et le lieu de vaccination.

Le département insiste aussi sur la nécessité de continuer à se conformer aux mesures de prévention avant, pendant et après l’opération de vaccination anti-Covid 19, pour contribuer aux efforts de lutte contre la propagation du virus, notamment après la découverte de nouveaux variants au Maroc.