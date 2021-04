93e cérémonie des Oscars : Le palmarès des vainqueurs

La 93e édition des Oscars a eu lieu à Los Angeles lors d’une cérémonie pas comme les autres, en raison de la pandémie mondiale.

Nomadland a remporté trois des plus grands prix, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour sa star Frances McDormand.

Chloé Zhao (Nomadland) est devenue la première femme asiatique à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur. Nomadland a également remporté le prix du meilleur film. Youn Yuh-jung (Minari) est la première Coréenne à remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Et Pixar’s Soul a remporté le prix du meilleur film d’animation, devenant ainsi le seul film à avoir remporté ce prix sans jouer dans les salles de cinéma américaines. Anthony Hopkins (The Father) et Frances McDormand (Nomadland) ont remporté les prix du meilleur acteur dans un premier rôle et de la meilleure actrice dans un premier rôle.

#Oscars Moment: Frances McDormand wins Best Actress for her work in @nomadlandfilm. pic.twitter.com/mHe57tzFP5 — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Brad Pitt a remis l’Oscar de la meilleure actrice de soutien à l’actrice coréenne Yuh-Jung Youn, âgée de 73 ans, pour les stars de Minari, notamment Glenn Close et Olivia Colman.

Laura Dern, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice de soutien l’année dernière, a remis le prix du long métrage international au film danois Another Round, qui met en vedette Mads Mikkelsen en tant que professeur d’alcoolisme.

L’Oscar du maquillage et de la coiffure est allé à l’équipe qui a travaillé sur le fond noir de Ma Rainey, faisant de Mia Neal et Jamika Wilson les premières femmes noires à remporter le prix.

Ann Roth a remporté l’Oscar de la création de costumes pour son travail sur le même film.

L’Oscar de la réalisation sonore est allé à Sound of Metal et a été présenté par sa star Riz Ahmed qui a également remis le prix du meilleur court métrage en direct à Two Distant Strangers.

Le prix du meilleur court métrage d’animation a été décerné par Reese Witherspoon à If Anything Happens I Love You, tandis que le prix du meilleur long métrage d’animation a été décerné à Soul à propos d’un professeur d’école qui veut devenir musicien de jazz.

Félicitations à toute l’équipe du film Soul qui a remporté l’Oscar du Meilleur film d’animation et celui de la Meilleure musique de film ! 👏 #Oscars pic.twitter.com/e2UDYKzmN6 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 26, 2021

L’actrice Marlee Matlin a remis l’Oscar du court documentaire à Colette sur une résistante française qui s’est rendue en Allemagne pour découvrir ce qui est arrivé à son frère dans un camp de concentration nazi.

My Octopus Teacher, qui retrace l’histoire du cinéaste Craig Foster nouant une relation avec une pieuvre sauvage dans une forêt de varech sud-africaine, a remporté l’Oscar du long métrage documentaire. Le thriller de science-fiction Tenet de Christopher Nolan a remporté l’Oscar des effets visuels.

L’Oscar du meilleur design de production est allé à Mank – l’histoire hollywoodienne du scénariste Herman J. Mankiewicz et son développement du scénario pour Citizen Kane. Le même film a également gagné pour sa cinématographie.

Harrison Ford a présenté l’Oscar du montage de films à Sound of Metal, avant que Soul ne remporte l’Oscar du meilleur score.

L’Oscar de la meilleure chanson a été présenté par Zendaya et est allé à Fight For You de Judas et le Black Messiah de HER.

Voici la liste complète des vainqueurs de la 93e cérémonie des Oscars :

Meilleur film : Nomadland

Meilleur réalisation : Chloé Zhao, Nomadland

Meilleure actrice : Frances McDormand, Nomadland

Meilleur acteur : Anthony Hopkins, The Father

Meilleure actrice dans un second rôle : Yuh-Jung-Youn, Minari

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel-Kaluuya, Juda et le Messi noir

Meilleur film international : Drunk (Danemark, Pays-Bas, Suède)

Meilleur film documentaire : My Octopus Teacher, Pippa Ehrlich, James Reed et Craig Foster

Meilleur court métrage documentaire : Colette, Anthony Giacchino et Alice Doyard

Meilleur film d’animateur : Soul (Pixar)

Meilleur court métrage d’animation : If Anything Happens I Love You (Netflix)

Meilleur court métrage de fiction : Two Distant Strangers

Meilleur scénario adapté : The Father, Christopher Hampton et Florian Zeller

Meilleur scénario original : Promising Young Woman, Emerald Fennell

Meilleure chanson originale : Fight for You, (Judas and the Black Messiah)

Meilleure musique de film : Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Meilleur montage : Sound of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

Meilleure photographie : Mank, Erik Messerschmidt

Meilleurs décors : Mank

Meilleurs effets visuels : Tenet, Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley et Scott Fisher

Meilleur mixage son : Sound of Metal, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés et Phillip Bladh

Meilleure création de costume : Ma Rainey’s Black Bottom, Ann Roth

Meilleurs maquillage et coiffure : Ma Rainey’s Black Bottom, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson