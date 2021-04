Maroc/Russie : De nouvelles lignes aériennes relieront Moscou à Casablanca et Agadir dès cet été

Les compagnies aériennes nationales russes Aeroflot et S7 Airlines, basées à l’aéroport international de Domodedovo (DME), devraient lancer de nouvelles lignes entre la Russie et le Maroc pour l’été 2021, vers Casablanca et Agadir.

Actuellement, la Russie ne figure pas sur la liste des pays interdits du Maroc. De ce fait, S7 Airlines commencera à voler à Casablanca une fois par semaine au départ de Moscou, à partir du vendredi 30 avril, puis passera au dimanche à partir du 9 mai et sera exploitée en Boeing 737-800. avion.

Pour sa part, Aeroflot a l’intention de voler à l’aéroport international d’Agadir Al-Massira (AGA) trois fois par semaine au départ de Sheremetyevo – A.S. Aéroport international Pouchkine (SVO) à partir de juin. Parallèlement à ses vols vers Agadir, Aeroflot introduira un service hebdomadaire vers Casablanca au départ de Moscou, Sheremetyevo.

Afin de mener à bien ces nouveaux vols, un test négatif restera une caractéristique clé des futurs voyages entre les deux pays. Les Russes qui se rendent au Maroc devront présenter un certificat en anglais, français ou arabe indiquant qu’ils ont été testés négatifs pour le coronavirus au plus tard 72 heures avant d’arriver au Maroc.

À leur retour en Russie, ces derniers doivent télécharger la preuve d’un test PCR négatif sur un portail gouvernemental. Jusqu’à ce qu’ils aient fait cela, ils doivent s’auto-isoler à leur lieu de résidence ou de séjour temporaire.

Les Marocains ou tout autre étranger arrivant de Russie ou transitant par les aéroports russes doivent fournir un certificat de test PCR négatif obtenu au plus tôt 72 heures avant l’arrivée. Le formulaire peut être en russe ou en anglais.