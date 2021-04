Revue de presse quotidienne de lundi 26 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 26 avril 2021

Le Matin :

• Le Maroc est décidé à promouvoir les relations économiques et commerciales avec l’Angola et à soutenir la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays, a affirmé l’ambassadrice du Royaume en Angola, Mme Saadia El Alaoui. Elle s’exprimait lors d’une rencontre à Luanda avec le président du Conseil d’Administration de l’Agence d’investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX), António Henriques da Silva. Les discussions ont porté sur les moyens devant permettre de booster davantage les investissements entre les deux pays, en mettant à profit les avantage du Programme de développement de l’AIPEX et du Programme d’appui à la production, à la diversification des exportations et au remplacement des importations (PRODESI), a déclaré El Alaoui.

• Une annonce a été faite concernant une possible conversion de l’ancien siège du tribunal de première instance de Tétouan, avec ses deux sections correctionnelle et civile, en musées de la mémoire judiciaire nationale et de la mémoire de la ville de Tétouan. Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, accompagné du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a visité, l’ancien siège du tribunal de première instance, en vue de s’arrêter sur l’état des deux structures judiciaires qui abritaient les sections civile et correctionnelle, et d’examiner la possibilité de les réhabiliter et les doter des équipements nécessaires dans le dessein de les convertir en deux musées. Le premier bâtiment devrait abriter le musée national de la justice en tant que mémoire nationale dans ce domaine, où seront exposés des meubles, des vêtements, des équipements et des moyens de travail des magistrats, des avocats, des notaires, des adouls, des experts et des traducteurs, ainsi que des documents, des manuscrits et des documentaires en relation avec le domaine de la justice, indique un communiqué du ministère de la Justice.

L’Economiste :

• Mise à jour du guide des startups au Maroc. Nouvelle version de Start-up. Le guide des startups au Maroc destiné aux entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projets propose désormais un contenu encore plus riche sur l’écosystème entrepreneurial marocain. Il est initié par YM Africa, une société de conception de plateformes digitales pour la formation et l’employabilité des jeunes de 15 à 25 ans. Le guide Startups propose un annuaire des entreprises, de leurs fondateurs et des organismes d’accompagnement et de financement. Il renseigne également sur les événements à destination des startups, offre des conseils pour les entrepreneurs ainsi qu’un espace de téléchargement.

• Gestion des ressources hybrides : L’Oriental muscle son arsenal. La gestion durable des ressources en eau, au niveau du bassin de la Moulouya est une priorité pour l’ensemble des exploitants et gestionnaires. Les résultats en rendements agricoles et alimentation en eau potable en dépendent. L’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM) vient de conclure, à ce titre, un partenariat avec l’Université Mohammed Premier d’Oujda pour développer la recherche scientifique dans ce domaine. Grâce à la mutualisation des efforts, les deux parties ont pour mission la protection et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles. « Les domaines d’action portent sur la recherche et l’expertise dans les différentes ressources en eau, en météorologie, hydrologie, hydrogéologie, environnement ainsi que le développement des techniques de mobilisation et de protection des ressources », explique Boubker Al Houadi, Directeur de l’ABHM.

Aujourd’hui le Maroc :

• Investissement : une banque de projets voit le jour. Les investisseurs potentiels ont désormais une banque à leur service. Il s’agit de la banque de projets industriels qui s’inscrit dans le cadre du nouveau plan de relance industrielle 2021-2023. Cette stratégie repose sur les atouts du Royaume ainsi que sur les acquis des différentes stratégies industrielles qui ont permis à l’industrie marocaine de devenir un levier incontournable de création d’emplois. C’est dans ce cadre qu’une cellule appelée War-Room composée de plus de 25 personnes dédiées et plusieurs directeurs centraux a été mise en place en vue de guider, orienter et accompagner les porteurs de projets. Pour ce faire, un guide du porteur de projet a été réalisé. Il s’agit d’un support à destination des porteurs de projets et investisseurs intéressés par la banque de projets industriels BP#34.

• Les enseignants des académies régionales reprennent leur grève. Depuis plusieurs mois, le secteur de l’éducation nationale vit une véritable crise. Les enseignants ont décidé de reprendre leur mouvement de grève. La coordination nationale a annoncé qu’elle organiserait une grève nationale les 28 et 29 avril, ainsi qu’un sit-in le mois prochain. Les enseignants contractuels, observent des grèves autour de deux points restant en suspens: le recrutement direct dans la fonction publique et le droit d’affectation dans toutes les zones et villes du pays. Lors des questions orales au Parlement, le ministre de l’éducation nationale a clairement expliqué que son département « n’a imposé le mode d’embauche régional à personne et reste attaché à garantir le droit des élèves à l’apprentissage ». Le ministre a déclaré que les enseignants recrutés ont adhéré de leur plein gré a ce système.

Maroc le Jour :

• ONU: le Maroc et Israël organisent une conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire et l’agriculture innovante. L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, et l’ambassadeur d’Israël aux Nations-Unies, Gilad Erdan, ont coprésidé, une conférence virtuelle de haut niveau sur le thème « Planter pour l’avenir : Sécurité alimentaire et agriculture innovante ». Co-organisée par les Missions permanentes du Maroc et d’Israël auprès de l’ONU, la réunion a eu lieu en marge de la 54ème session de la Commission de la population et du développement des Nations-Unies. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à l’ONU a relevé que cette initiative maroco-israélienne témoigne du rôle moteur que la coopération peut jouer dans le domaine de l’agriculture durable, du changement climatique, de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables et de la coopération commerciale, entre autres diverses dimensions cruciales du développement durable.

• Les nouvelles technologies et réseaux sociaux sont des outils indispensables en matière d’orientation et d’encadrement religieux durant le mois béni du Ramadan, en particulier dans ces circonstances marquées par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné le président du Conseil local des Ouléma de la province d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Al Jilani. Dans un entretien, Al Jilani a indiqué que le Conseil a eu recours aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux comme étant des outils efficaces, en vue de renforcer son rôle en matière d’orientation et d’encadrement religieux, à même d’assurer la continuité de la communication avec les citoyens et de les sensibiliser sur plusieurs questions liées à la religion.

Al Bayane :

• Les victimes espagnoles des actes terroristes perpétrés par les séparatistes du polisario ont réclamé l’arrestation immédiate du dénommé Brahim Ghali, admis dans un hôpital à Logrono, près de Saragosse, sous une fausse identité et avec des papiers falsifiés pour échapper à la justice espagnole. + »Faisant l’objet d’un mandat de recherche et d’arrêt pour les attentats qu’il a commis », le dénommé Brahim Ghali « doit être interpellé immédiatement par les autorités espagnoles », souligne l’Association canarienne des victimes du terrorisme (Acavite) dans un communiqué, condamnant « son entrée illégale » en Espagne. Le chef des séparatistes est accusé d' »assassinats de travailleurs canariens » dans le territoire du Sahara, ainsi que d’être « le commanditaire ayant ordonné les assassinats, les enlèvements collectifs et les disparitions d’équipages en haute mer de marins canariens lors de la période allant de 1973 à la fin de 1986 », affirme l’Association.

• La ville de Tétouan est connue, depuis des siècles, pour abriter un grand nombre de mosquées, qui constituent des monuments historiques, ayant joué un rôle fondamental dans l’enseignement de la religion et de la charia et dans la mobilisation pour la lutte contre les colonisateurs et les convoitises étrangères à différentes époques. La mosquée de la Kasbah est incontestablement l’un de ces joyaux historiques et spirituels. Selon les historiens, le nombre de mosquées dans l’ancienne médina de Tétouan s’élevait à 22, y compris les mosquées Lalla Frija (mosquée de Souika), Al Basha, Lukach, la Grande mosquée, Souk El Fouki, Rabtah et Laayoune, mais la mosquée de la Kasbah reste la plus ancienne, vu que toutes les mosquées construites avant elle ont été démolies par les envahisseurs.

L’Opinion :

• Services de la commune : Casablanca se dote d’un guide 2021. La commune de Casablanca a publié l’édition 2021 du guide de ses services qui propose des informations pratiques pour les citoyens, professionnels et les associations. L’objectif principal de ce guide est d’expliquer, de simplifier, d’orienter et de fournir des informations pratiques et des liens utiles sur la gouvernance territoriale et les services proposés par la commune de Casablanca. A travers cet ouvrage, l’objectif est de simplifier la gouvernance territoriale à Casablanca pour la rendre plus compréhensible par le plus grand nombre.

• Fès-Meknès : Lancement du programme « AFWAJ » d’accompagnement des porteurs de projets. Le lancement officiel du premier programme intégré d’accompagnement des porteurs de projets dans la région de Fès-Meknès « AFWAJ » a eu lieu, à Fès, à l’initiative du Centre régional d’investissement Fès-Meknès (CRI-FM). Initié en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation Création d’Entreprises du groupe Banque centrale populaire (FCEBP) et la Banque populaire régionale Fès-Meknès (BPR), le programme AFWAJ vient renforcer le dispositif d’accompagnement existant dans le cadre du Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat (PIAFE), lancé conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, visant notamment à faciliter l’accès au financement, à réduire les coûts du crédit et à simplifier les procédures en la matière.

Libération :

• Les Sahraouis de plus en plus consciencieux du danger que représente le « polisario ». Les Sahraouis ont commencé à prendre conscience, au cours des dernières semaines, de l’ampleur du danger que représente le « polisario » pour eux, leurs enfants et leur avenir, souligne l’écrivain et journaliste libanais Khairallah Khairallah. Dans un article sous le titre « Une partie du polisario rejette la prison algérienne », publié vendredi sur les colonnes du journal londonien Al-Arab, Khairallah explique que ces développements interviennent alors que le « polisario continue de jouer la marionnette de l’Algérie d’une part et que ses dirigeants refusent de reconnaître que la conjoncture dans laquelle le front a été créé a changé complètement d’autre part, surtout après la fin de la guerre froide et la chute des idées qui prévalaient durant les années 70 et 80 du siècle dernier ».

• La Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran a procédé à la distribution de 691.037 exemplaires du livre saint au titre de l’année 2020. Dans un rapport sur les réalisations accomplies au titre de l’année 2020, la Fondation, dont le siège est situé à Mohammedia, indique que conformément au programme établi par le ministère des Habous et des affaires islamiques, 601.792 exemplaires du Coran des mosquées (format 17/24) ont été distribués au profit des délégations régionales et provinciales et 89.245 exemplaires de différents formats au profit d’autres parties. Concernant le volet relatif à l’enregistrement et la distribution du Coran psalmodié au titre de 2020, la Fondation a réalisé, en coordination avec l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, une édition coranique distinguée qui consiste en une lecture collective des cinq premiers hizb avec les sept lectures connues au Maroc sous le nom de la lecture de Sidi Hamza, ajoutant qu’un comité scientifique spécialisé dans la récitation du saint Coran a supervisé le suivi du projet dans ses différentes étapes.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Le Maroc, un « modèle » en matière de dialogue interreligieux. Le Maroc reste un « modèle » en matière de tolérance et de dialogue interreligieux, a affirmé le Haut-Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, au cours d’un webinaire organisé par le Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux, à l’occasion du 62ème anniversaire de la disparition de feu SM Mohammed V. Moratinos a mis en avant l’exemplarité du Royaume en matière de préservation des droits des croyants, de coexistence et de pluralité, rappelant la grande symbolique de la visite du Pape François au Maroc, il y a deux ans, et sa rencontre avec SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Al Ahdath Al Maghribia

• Le Maroc reçoit le vaccin russe début mai. Après une longue attente, les autorités sanitaires marocaines recevront le premier lot de doses du vaccin Spoutnik V contre le coronavirus dans la première semaine du mois prochain. Face au retard d’approvisionnement du vaccin Astrazeneca, le Maroc a choisi de diversifier ses sources des vaccins afin de ne pas perturber le rythme de sa campagne de vaccination. Au cours de la première semaine du mois prochain, le Royaume devrait recevoir environ 500.000 doses du vaccin russe, dont l’efficacité évaluée à 91,6%, à partir des essais de phase 3 a été validée par la revue scientifique The Lancet. Un deuxième lot est prévu fin mai.

Al Massae

• Les professeurs agrégés réclament la candidature au doctorat. Le Syndicat national des professeurs agrégés du Maroc, affilié à la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), a appelé le ministère de tutelle à ouvrir la porte aux candidatures des professeurs agrégés au cycle du doctorat, dénonçant ce qu’il a qualifié d' »atermoiement » du ministère pour régler leur dossier. Dans un communiqué, ce syndicat a aussi dénoncé le mutisme dans lequel s’enferme le ministère quant aux revendications des professeurs agrégés, lui reprochant notamment de revenir sur ses décisions incluses dans l’accord du 19 avril 2011. Dans le même contexte, le bureau national du syndicat a appelé le ministère à accélérer le règlement de la situation administrative et financière des promotions 2018-2019-2020, exprimant l’attachement des professeurs agrégés aux centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation en vertu du décret y afférent.

• Accord de coopération entre la FAO et le Maroc dans le domaine des sciences de la mer et de la recherche halieutique. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), relevant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a signé un accord de coopération avec l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et l’Université Mohammed 1er afin d’encourager la formation et la recherche dans le domaine de la pêche et des sciences de la mer au sein de la région méditerranéenne. Selon un communiqué de la CGPM, cet accord signé à l’occasion de la journée internationale de la Terre, permettra à chaque entité de déployer une approche et des compétences qui lui sont propres: l’Université Mohammed 1er contribuera aux formations techniques, l’INRH renforcera les capacités de recherche et la CGPM apportera son expertise tout en participant à la diffusion des résultats au niveau régional.

Al Yaoum Al Maghribi

• Le Maroc déplore l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son territoire le chef des milices séparatistes du « polisario ». Le Maroc déplore l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du « polisario », poursuivi pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l’homme, a indiqué dimanche le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Le Maroc exprime sa déception à l’égard de cet acte contraire à l’esprit de partenariat et de bon voisinage et qui concerne une question fondamentale pour le peuple marocain et ses forces vives, ajoute le ministère dans un communiqué.

• Sahara: Tamek critique le silence des États-Unis devant les actions des séparatistes attentatoires à la paix dans la région. L’ancien cheikh d’identification, Mohamed Salah Tamek, a critiqué le silence des États-Unis devant les actions qu’engagent le Polisario et l’Algérie pour mettre en péril la paix dans la région du Sahara. « Comment pourraient-ils (États-Unis) alors garder le silence devant les actions qu’engagent le Polisario et l’Algérie pour mettre en péril la paix dans la région ? Comment pourraient-ils tenir une telle attitude après la reconnaissance par l’administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara ? », s’interroge Tamek dans un article publié sur notre site.

Assahra Al Maghribia

• Le Maroc mise sur 140 stations de surveillance de la qualité de l’air d’ici 2030. Le Maroc compte, à travers le Programme national de surveillance de la qualité de l’air, généraliser la mise en place de réseaux de surveillance de la qualité de l’air dans différentes régions du Royaume dans le but d’atteindre 140 stations d’ici 2030, dont le coût est estimé à 367 millions de DH. Ces informations ont été présentées en marge d’une visite de terrain effectuée par Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, au Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), qui a obtenu un certificat d’accréditation de l’organisme marocain d’accréditation SEMAC, afin de s’enquérir des progrès réalisés dans les programmes de contrôle et de surveillance de l’air menés par ce laboratoire ainsi que des perspectives de renforcement de cette institution au regard des priorités nationales en matière d’environnement. Aziz Rabah a affirmé que ce Laboratoire est constamment renforcé avec des ressources humaines et de nouveaux mécanismes, permettant d’en faire un laboratoire de référence en matière de contrôle de la pollution atmosphérique et de surveillance de la qualité de l’air ambiant, faisant état d’importants investissements affectés à cet effet.

• AMO au profit des artisans: Discussion des grands axes d’encadrement de la feuille de route et du projet de plan d’action. Les grands axes d’encadrement de la feuille de route et du projet de plan d’action de la mise en œuvre opérationnelle de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) au profit des artisans ont été au centre des discussions, vendredi, lors d’une réunion, tenue dans le cadre de l’exécution des orientations royales relatives à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains, indique le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale. Présidée par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, avec la participation des présidents des Chambres de l’Artisanat et le président de la Fédération des Chambres de l’Artisanat, cette réunion a été l’occasion d’aborder les différentes mesures de mise en œuvre opérationnelle de l’AMO, fait savoir un communiqué du ministère.

Al Alam

• L’Istiqlal salue le chantier royal afférent à la généralisation de la protection sociale. Le Comité exécutif de l’Istiqlal, qui a tenu mercredi par visioconférence sa réunion hebdomadaire, a renouvelé ses hommages à l’égard du chantier royal afférent à la généralisation de la protection sociale, le qualifiant d’une véritable révolution sociale pour assurer la dignité et d’un modèle de vie décent aux citoyens. A cet effet, le Comité a appelé le gouvernement à fournir toutes les conditions de succès pour ce projet, en termes de garantie de financement et de formation, de réhabilitation du système de santé et de répartition équitable des services et des structures hospitalières sur les plans de l’espace territorial et de la population, à travers une carte sanitaire juste et contraignante pour les secteurs public et privé. Il a également souligné la nécessité de réhabiliter et de renforcer les structures hospitalières universitaires et les instituts de santé spécialisés et d’élargir leur offre dans le domaine de la formation des ressources humaines.

• Nécessité d’une dynamique politique pour un gouvernement fort et solidaire. L’étape actuelle requiert une nouvelle dynamique politique de nature à générer un gouvernement fort, solidaire, cohérent et responsable, susceptible de répondre aux défis internes et externes auxquels fait face le Royaume, ont affirmé les trois partis d’opposition parlementaire, le PAM, l’Istiqlal et le PPS. Évoquant les circonstances difficiles que connaît le pays en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et des mesures importantes prises pour y faire face, notamment les décisions judicieuses de SM le Roi, ainsi que la conjoncture générale marquant les prochaines échéances électorales, les trois partis ont salué, samedi dans un communiqué conjoint, la phase de préparation de l’arsenal juridique de cette échéance politique importante, en attendant l’annonce officielle des dates de déroulement des différents scrutins.

Bayane Al Yaoum

• SM le Roi se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, s’est recueilli vendredi sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion du 10ème jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

• Maroc Telecom compte plus de 73 millions de clients au T1-2021. Le nombre de clients du Groupe Maroc Telecom a atteint plus de 73 millions au titre du premier trimestre de cette année, en hausse de 6,8% par rapport à fin mars 2020. Cette évolution a été tirée par la hausse soutenue des parcs dans les filiales (+11,2%), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats trimestriels. Le parc Mobile s’est élevé à 19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% en un an, alors que celui Fixe a continué de croître (+5,8% sur un an) et compte 2 millions de lignes à fin mars dernier, précise la même source, ajoutant que le parc haut débit a progressé de 9,2% à près de 1,8 million d’abonnés.

Rissalat Al Oumma

• Laftit: les Marocains libres de choisir des prénoms amazighs pour leurs enfants. Dans une réponse à une question posée par un député de la majorité, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a réitéré une fois de plus que les Marocains ont le droit de choisir des prénoms amazighs pour leurs nouveaux-nés. Le ministre a estimé qu’il n’y a absolument pas de raison pour interdire un prénom amazigh, soulignant que les dispositions légales relatives à ce sujet s’appliquent à tous sans aucune exception ni discrimination, conformément à la Constitution du Royaume et aux traités et pactes internationaux relatifs à la protection des droits et libertés des personnes.

• Le Maroc a opté pour une stratégie multiforme contre le terrorisme. Le Maroc a opté pour une stratégie proactive et multiforme basée sur l’éducation, la réhabilitation et la promotion des valeurs religieuses en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, a affirmé l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane. « Le Maroc a engagé une stratégie bâtie sur les piliers de l’éducation, de la réhabilitation et de la promotion des valeurs religieuses basées sur le respect, la modération et la coexistence, afin de priver les groupes extrémistes de leurs arguments idéologiques, fréquemment utilisés pour justifier leurs actes criminels », a souligné Farhane lors d’une conférence virtuelle de l’OSCE organisée jeudi.