Botola: Le Raja et Berkane assurent, le Wydad battu à Tanger

Dans le même temps, le Wydad, leader du championnat, a gâché une belle occasion de maintenir son avance au classement face à l’Ittihad de Tanger. Menés 2 à 0 après des buts d’Ayoub El Amloud et Saimon Msuva, respectivement, aux 8e et 38e minutes, les Tangérois ont renversé la vapeur en seconde période. Au retour des vestiaires, les hommes de Driss Mrabet ont réussi une véritable remontada et pu obtenir deux penalties à la 72e et 77e minute, transformés par Youssef Anouar et Axel Maye.