Enseignement supérieur : Convention de coopération entre l'ENCG Casablanca et 5 universités du Royaume-Uni

Une convention de coopération a été signé entre l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG)-Université Hassan II de Casablanca – et des business school de cinq universités du Royaume-Uni. Il s’agit de University Of Portsmouth, Cardiff Metropolitan University, London South Bank University, University Of Huddersfield ainsi que University Of Sunderland.

Dans un communiqué, l’ENCG de Casablanca précise que par cette convention, les business schools des universités susmentionnées s’engagent ainsi à intensifier leurs collaborations dans plusieurs domaines à savoir développer une meilleure compréhension et un meilleur accompagnement des projets académiques réalisés par chaque institution, faciliter les mouvements d’enseignants et d’étudiants entre le Maroc et le Royaume-Uni ou encore établir une reconnaissance mutuelle des programmes académiques.

Chaque institution, poursuit la même source, s’engage à accueillir, chaque année, des étudiants de l’institution partenaire pour un séjour d’études ne pouvant excéder une année académique. Ces étudiants seront sélectionnés par l’institution d’origine mais soumis aux modalités d’inscription au séjour définies par l’institution d’accueil.