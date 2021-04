Le RNI dénonce la campagne hostile visant sa coordination de Ain Chock

La coordination du Rassemblement national des Indépendants (RNI) à Ain Chock, a dénoncé la campagne systématique de dénigrement dont elle fait l’objet et ce depuis une année déjà.

Cette campagne, orchestrée par le biais des techniques WhatsApp vidéo et qui vise à saper les efforts consentis par la coordination RNI dans cette circonscription, revient encore aujourd’hui sous le même format et avec les mêmes moyens, déplore le parti de la Colombe.

Dans un premier temps, explique la coordination RNI, il a été jugé inutile de tremper dans des polémiques stériles vu que l’acte hostile émanait d’un concurrent politique au niveau de la même circonscription, mais devant la persistance de ces agissements que d’autres parties tentent également de récupérer, la coordination a estimé opportun d’éclairer l’opinion publique nationale sur cette affaire.

Au tout début, rappelle-t-elle, des personnes ont nié, dans un enregistrement vidéo, leur adhésion spontanée au RNI – coordination d’Ain Chock- prétendant que les cartes de membres ont été émises à leur insu avec des desseins autres que l’engagement.

A cet égard, la coordination confirme que les cartes ont été émises sur la base d’un formulaire dûment rempli et signé par les personnes concernées, à leur demande et conformément aux règles et conditions stipulées dans le statut du parti.

Cette adhésion n’était assujettie à aucune condition ou un marchandage, indique encore la coordination, qui assure conserver ces formulaires, tout en faisant observer qu’au moment même où ces enregistrements ont fuité, l’adhésion de ces personnes a été gelée et elles ont été radiées du patri

Mais aujourd’hui, poursuit-elle, une instrumentalisation fallacieuse est encore faite de ces enregistrements en les présentant comme étant récents, par les mêmes parties qui s’attaquent au RNI.

Ces personnes, fait également noter la coordination, ont affirmé avoir fait ces déclarations sous la pression, exprimant leurs regrets et leur attachement au parti.

La partie qui incité ces personnes à renier leur adhésion au RNI, relève la coordination, est dans l’ignorance totale des procédures suivies à cet égard, n’est nullement habituée au travail structuré, et n’a recours qu’aux méthodes grossières pour s’en prendre à ses rivaux.