Un accord de partenariat a été signé entre l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat et l’Ong italienne « ProgettoMondo Mlal« . Un accord qui vise à établir des ponts de coopération et de concertation entre les deux parties en vue de contribuer au développement de la région.

L’accord paraphé par le directeur de l’académie, Abdelmoumen Talib, et le représentant de l’Ong « ProgettoMondo Mlal » au Maroc, Richard Grieco, prévoit que les deux parties s’engagent à renforcer la coopération dans le cadre d’un partenariat fructueux basé sur les valeurs de transparence et le partage des données et d’opportunités dans la perspective d’établir un partenariat ouvert et durable en investissant toutes les formes bénéfiques de coopération constructive pour réaliser les objectifs escomptés, indique l’AREF de la région de Casablanca-Settat dans un communiqué.

Cet même accord permettra également aux deux parties de développer des projets et des programmes tendant à renforcer les capacités des intervenants (enseignants et étudiants) dans les activités de la vie scolaire notamment dans le domaine de la mobilisation, de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme poursuit la même source.

L’AREF de Casablanca précise ainsi dans son communiqué que la signature de cet accord s’inscrit aussi dans le cadre de son ouverture sur toutes les initiatives visant à promouvoir et faciliter l’intégration socioculturelle et économique des groupes ciblées ajoutant qu’une commission mixte a été créée avec pour mission d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’accord.

À cette occasion, l’AREF et l’ONG italienne ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de diversifier ses domaines d’intervention pour établir un partenariat prometteur.