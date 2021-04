Coronavirus: L'UE active une aide urgente pour l'Inde face au variant double mutant

Face à la situation sanitaire catastrophique de l’Inde, l’Union européenne va procéder à l’envoi d’une « assistance » d’urgence pour faire face à cette nouvelle vague de contaminations au covid-19 due à une double mutation.

Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l’activation du mécanisme européen de protection civile (mis en place en 2001) pour venir en aide à l’Inde.

Alors que l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, il est désormais également deuxième pays le plus touché par la pandémie du coronavirus après les Etats-Unis. Dernièrement, l’Inde bat jour après jour ses propres records de contaminations, avec près de 350.000 cas et 2.767 nouveaux décès recensés dimanche.

Se disant « alarmée » par la situation épidémiologique en Inde, premier producteur mondial de médicaments et de vaccins, notamment les vaccins AstraZeneca, Ursula von der Leyen, a annoncé l’activation de ce mécanisme de coordination d’aide humanitaire entre les différents tats memebres de l’Union européenne.

« L’UE met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d’assistance de l’Inde via le Mécanisme de protection civile de l’UE », a-t-elle annoncé.

L’Inde a formulé une demande d’assistance auprès de l’Union européenne après que ses hôpitaux surchargés par les milliers de nouveaux cas quotidiens, ne peuvent plus supporter la demande accrue en soins intensifs, notamment en oxygène.

Le pays 1,3 milliard d’habitants fait face à un nouveau pic de contaminations qui se chiffre par milliers de cas chaque jour revenant à un nouveau variant indien « double mutant » dénommé B.1.617. Les hôpitaux du pays croulent sous les patients et les lits manquant cruellement.

Selon une autre source européenne, l’assistance européenne se fera à travers des envois de bonbonnes d’oxygène ainsi que de médicaments. Samedi, la chancelière allemande Angela Merkel a été la première a montrer sa réactivité face à la situation, en faisant part de son intention de fournir une aide urgente à l’Inde mais n’a pas précisé de quelle nature elle était.