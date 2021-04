France/Covid-19: Arrivée d’un 4e vaccin

Un nouveau coup d’accélérateur a été donné ce week-end à la campagne vaccinale en France, avec l’arrivée d’un quatrième vaccin contre le Covid-19.

Les Français de plus de 55 ans peuvent désormais recevoir le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson, connu en Europe sous le nom de Janssen.

Jusqu’ici, plus de 14 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin et un près de 5 millions et demi d’entre eux ont reçu les deux doses.