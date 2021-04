De par le monde, le nouveau virus fantôme continue de faire des ravages, entrainant Chemin faisant, des millions d’infections et de décès. Afin de le stopper, il est urgent d’atteindre l’immunité collective. Et c’est là le combat de tous les États du monde qui mobilisent d’énormes efforts et moyens pour vacciner leurs populations et atteindre cet objectif.

Dans une étude réalisée par le « Policy center for the new south« , un groupe de chercheurs ont évalué l’efficacité de la vaccination anti Covid-19, autrement dit sa capacité à stopper réellement la progression des infections et des décès à travers les données de la vaccination et de la maladie qui couvrent la période du 1er janvier au 16 mars 2021.

La vaccination est-elle efficace ?

Afin de répondre à cette interrogation, un travail de recherche a été effectué par les auteurs de cette étude pour estimer les premiers impacts potentiels de la vaccination dans un certain nombre de pays qui ont les taux de vaccination les plus élevés au sein de leur continent, à l’image d’Israël, les États-Unis, ou encore le Royaume ainsi que l’Union européenne.

Dans ses trois pays cités par l’étude intitulée « La vaccination peut-elle guérir le monde de la Covid-19« , l’analyse des données désagrégées montre que la campagne massive de vaccination entreprise dans ces pays explique, dans une large mesure, la réduction drastique des nouveaux décès et des nouvelles infections qui y sont constatés. La vaccination a donc incontestablement été efficace dans ces trois pays.

Du côté de l’Union européenne, la même étude estime que la mise en œuvre d’un modèle économétrique de panel montre que même si les taux de vaccination n’ont pas atteint à ce stade un niveau suffisant pour générer des effets élevés, les différences de degré de vaccination sont significatives sur les différences de dynamiques comparées des nouveaux décès et des nouveaux cas dans les pays membres de l’UE.

Les vaccins anti Covid-19 parviennent à ralentir efficacement la trajectoire des nouvelles infections et celle des nouveaux cas graves (et donc des décès). C’est l’enseignement majeur tiré par cette étude indique Policy center for the new south. Toutefois, ces impacts apparaissent une fois une large fraction de la population est vaccinée (au moins 20%), précise la même source.

« La Communauté mondiale fait face, depuis un peu plus d’un an, à l’un des plus grands défis de l’histoire contemporaine. La pandémie de la Covid-19 continue à générer des millions d’infections et de décès. De fait, le seul moyen d’éradiquer la Covid-19 de la planète semble résider dans la promotion de l’immunité collective, à moindres frais, en vaccinant 60% à 90% de la population de chaque pays, si elle n’est pas immunisée par une infection antérieure. L’expérience de l’humanité dans la lutte contre des pandémies du même type le prouve, et tout conduit à penser que la Covid-19 sera tôt ou tard vaincue, si la coopération mondiale fonctionne convenablement« , est-il expliqué.

Depuis l’apparition de la maladie, l’étude rappelle les efforts intenses déployés pour inventer, dans les plus brefs délais, des vaccins dotés d’une efficacité avérée, notant que la mobilisation exceptionnelle de ressources humaines, financières et technologiques, ont permis de mettre sur le marché, en un temps record, une dizaine de vaccins, dont plusieurs ont déjà été approuvés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et par des autorités sanitaires nationales et régionales. Cela a permis à de nombreux pays développés de lancer des programmes de vaccination, dès le mois de décembre 2020.

Mais pour ce qui est des pays en développement, à l’exception de certains d’entre eux, ils s’appuient principalement sur le dispositif crée par l’OMS qui est un accord de partage de vaccins appelé COVAX souligne l’étude. Ce dispositif vise à fournir à ces pays deux milliards de doses d’ici la fin de l’année 2021. Le Maroc a droit à quelque 1,3 millions de doses et en a reçu à ce jour 300.000 doses.

À la date du 16 mars 2021, près de 400,3 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde (110 millions aux États-Unis, plus de 65 millions en Chine (chiffre du 14 mars 2021), 27 millions au Royaume-Uni, 35 millions en Inde, près de 31 millions en Turquie, en Allemagne et en Israël fait savoir l’étude qui cite « Our World in Data« , une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni.

Tout en rappelant que la plupart des vaccins actuellement utilisés nécessitent deux doses pour qu’un patient puisse être complètement vacciné, l’étude indique qu’au 17 mars 2021, 50,9% de la population israélienne a reçu deux doses, contre 11% aux Etats-Unis, 18,2% au Bahreïn et 12% au Chili. En vue de la course au vaccin observé dans le monde, l’étude souligne que la plupart des pays ont, au début, concentré leurs efforts de vaccination sur des groupes prioritaires.

Comme le cas du Maroc qui a vacciné dans un premier temps les catégories cibles à savoir le personnel soignant et force de l’ordre au front face au virus ou encore les personnes âgées et les personnes ayant des maladies chroniques. Au total, c’est plus de 12% de la population Marocaine qui a été vaccinée à ce jour.

Pour conclure, l’étude du Policy center reste optimiste et avance qu’il est fort probable que le monde guérira de la pandémie lorsqu’une majorité de pays atteindront les seuils de vaccination établis permettant l’atteinte de l’immunité collective.

« D’ici là, la campagne de vaccination doit être menée concomitamment avec l’application de mesures (restrictions administratives, y compris aux frontières, distanciation, port de masque, lavage fréquents des mains) susceptibles de stopper la dynamique de la pandémie en cas de recrudescence des cas« , estime l’étude.