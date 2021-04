Les trois partis d’opposition tirent la sonnette d’alarme

A l’approche des élections législatives, les trois partis d’opposition parlementaire, en l’occurrence le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont publié, tôt ce dimanche 25 avril, un communiqué conjoint.

Dans ce communiqué tripartite, parvenu à Hespress FR, le PAM, PI et PPS affirment en chœur que “dans un souci de préservation de l’intégrité de toutes les étapes de l’opération électorale et sur le principe de la concurrence loyale et équitable qui doit prévaloir lors de ce processus, nous rejetons et dénonçons vivement le phénomène de l’instrumentalisation politicienne de l’action caritative et de solidarité, quelle que soit son orientation politique, pour influencer le choix des électeurs”.



Plus encore, les trois partis considèrent que cette pratique illégale, qui se base sur l’exploitation illégitime et immorale des informations et données personnelles des citoyennes et citoyens, nécessite une intervention dissuasive des autorités publiques afin d’y mettre un terme définitivement.



Pour un climat général positif

Affirmant que « l’étape actuelle requiert une nouvelle dynamique politique de nature à générer un gouvernement fort, solidaire, cohérent et responsable, susceptible de répondre aux défis internes et externes auxquels fait face le Royaume », les trois partis d’opposition mettent l’accent sur « la nécessité de prendre les décisions et les mesures susceptibles de créer un climat général positif de détente politique et de préservation des droits, à même de favoriser une réconciliation des Marocains avec la chose publique et de contribuer à accroître le taux de participation ».

Et de relever que cette réconciliation constitue une condition fondamentale pour le renforcement de la crédibilité des institutions élues.

A cet effet, ces trois formations politiques réitèrent ainsi avec conviction : “L’étape actuelle nécessite la prédominance d’un débat serein et responsable dans l’espace public autour du bilan de la gestion gouvernementale, qui traduit le principe de reddition des comptes devant le peuple, et autour des contenus des projets sociétaux et politiques des partis au sein des différents médias publics et privés afin d’y être analysés, jugés et critiqués de manière constructive à travers les canaux d’expression et de participation citoyenne”.