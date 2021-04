Famille décimée à Salé: Le présumé coupable arrêté en Espagne

Le présumé tueur de la famille de 6 personnes dans la ville de Salé a été arrêté en Espagne, selon des médias espagnols. L’affaire avait été révélée en février et avait choqué les citoyens marocains.

Dans l’affaire du meurtre de 6 membres d’une même famille dans la ville de Salé qui avait provoqué une onde de choc un weekend de février, le présumé assaillant a été retrouvé en Espagne et arrêté par les police locale, selon le journal El Pais.

Un samedi matin, les corps mutilés, poignardés et brûlés au 3ème degré, de 4 adultes et 2 enfants dont un nourrisson de deux mois (les grands-parents, le fils et sa femme ainsi que leurs deux enfants) avaient été retrouvés dans une maison familiale sans histoires, du quartier Errahma à Salé.

Ce meurtre sordide et mystérieux avait donné du fil à retordre aux enquêteurs puisqu’aucun signe d’effraction des portes ou fenêtres du domicile familial n’avait été constaté.

Les soupçons avaient d’abord été portés sur un membre de la famille, seul survivant à l’incendie, mais ce dernier est mort sur le chemin vers les urgences.

Mais l’enquête des officiers de police judiciaire et les experts en scène de crime, et la police scientifique et technique, ont pu retracer le déroulé de l’affaire et mettre hors de cause le membre de la famille soupçonné initialement.

Ainsi, le présumé coupable est le frère du chef de famille, un résidant à Castellón dans l’Est de l’Espagne avec sa femme et son fils depuis 2002, indique la police espagnole.

Il avait menacé par téléphone de tuer son frère et sa famille dans leur sommeil, à cause d’un différend sur un héritage foncier.

Selon la police espagnole, l’enquête a débuté il y a une semaine après avoir reçu des indications et des soupçons des autorités marocaines selon lesquelles le présumé auteur des meurtres se trouverait en Espagne.

Après avoir mis en place un dispositif de surveillance, l’individu a pu être localisé et identifié à Castellón. La police l’aurait arrêté vendredi alors qu’il quittait son domicile et se dirigeait vers son véhicule.