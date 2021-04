Laâyoune et le théâtre en mode virtuel 

La direction régionale de la Culture de Laâyoune-Sakia El Hamra a programmé plusieurs pièces de théâtre qui sont diffusées via les réseaux sociaux pour le grand public en vue de s’adapter aux effets de la pandémie.

La Maison de la Culture Oum Saâd abrite ces représentations théâtrales qui bénéficient d’un soutien financier du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour la saison 2020, afin d’alléger les fardeaux que la crise sanitaire fait toujours peser sur les artistes de la région.

Selon la Direction régionale de la culture, des troupes de théâtre en provenance de Dakhla participent aussi à ces tournées dans la région, mettant en avant l’impact négatif de la pandémie sur le domaine artistique en général, en particulier sur les manifestations et pièces de théâtre qui connaissent souvent une forte présence du public.

Et d’ajouter : « Ces représentations théâtrales, présentées sans public et dans le respect des mesures de précaution sanitaires visant à limiter la propagation du Coronavirus, visent aussi à apporter un soutien concret aux artistes, considérées comme l’une des catégories les plus touchées par les répercussions de la pandémie.