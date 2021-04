La « Caravane AgriTech » passe par la province d’Essaouira

La « Caravane AgriTech », une initiative visant à mettre la puissance du digital au service des petits agriculteurs, a fait escale, jeudi et vendredi, respectivement dans les communes d’Ounagha et de Tamanar relevant de la province d’Essaouira.



Lancée par « AgriEdge », une Business Unit de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec SOTREG (Société des Transports Régionaux), la « Caravane AgriTech », qui en est à sa deuxième étape après celle de Benguérir, ambitionne d’informer et de sensibiliser les petits agriculteurs quant à l’importance de l’usage des outils digitaux et de l’utilité de ces techniques et de leur apport en termes de production agricole.



Cette deuxième étape, co-organisée avec le concours d’Essaouira Innovation Lab (ETIL) et de la Direction des Affaires Rurales (DAR) relevant de la préfecture de la province, a été l’occasion pour les agriculteurs de la région de s’informer de près des techniques digitales à même de leur permettre de maximiser le rendement de leurs cultures.

A cette occasion, le directeur général d’AgriEdge, Faissal Sehbaoui a souligné l’importance d’organiser cette caravane afin également de comprendre et d’identifier les autres freins limitant l’utilisation du digital chez cette population d’agriculteurs, ajoutant que la volonté est aussi d’appuyer la nouvelle stratégie « Génération Green » qui fait du digital un de ses principaux piliers.