« Police politique », une notion que Mohamed Aujjar rejette

« Police politique » est une notion largement utilisée et à différents niveaux, mais que le dirigeant RNIste, Mohamed Aujjar rejette avec force, estimant que cela serait « une honte d’évoquer cette appellation dans le Maroc d’aujourd’hui ».

Aujjar, par ailleurs ancien ministre des droits de l’Homme, était l’invité cette semaine de l’émission web de Hespress, Niqach fi siyassa. Il a, à l’occasion, dit « toute sa fierté d’avoir servi dans le domaine des droits de l’Homme », et refuse de fait, que « l’on parle de police ou de sécurité politique ».

Cela revient, a-t-il dit, à occulter tous les efforts qui sont faits pour ancrer cette culture de respect et de préservation des droits de l’Homme au sein de l’appareil sécuritaire, lequel opère avec professionnalisme, animé par la fois en cette notion droit de l’hommiste, et par son attachement aux chartes et conventions internationales.

On ne saurait parler d’une régression ou un recul alarmant en termes de droits humains au Maroc, a encore estimé le membre fondateur de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), affirmant que le Royaume peut se prévaloir d’une expérience inédite en la matière, et « dont on devrait tous être fiers ».

Cette percée, a poursuivi le RNIste, nous la devons aux efforts consentis par les militants, mais aussi et surtout, au courage et à la clairvoyance du Roi Mohammed VI, qui a lancé diverses initiatives dans ce domaine.

Ceci n’a toutefois pas empêché l’invité de Niqach fi siyassa de relever certains « irrégularités », mais qui, a-t-il mis en avant, « ne peuvent en aucun cas être assimilées à ce qui était autrefois qualifié de graves violations des droits de l’Homme ».

On pourrait effectivement assister à des « dérapages personnels », ou des « cas isolés », qu’il faut certes combattre, mais ce qui est sûr, c’est que la rupture a été consommée avec les vieilles pratiques, grâce notamment à la volonté et le courage politiques des plus hautes sphères de l’Etat, a conclu Aujjar.