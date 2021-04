Allemagne: Deux individus s’attaquent à l’ambassade du Maroc à Berlin

Deux personnes, affiliées au Hirak du Rif, ont attaqué samedi, l’ambassade du Maroc à Berlin. Ces individus ne sont pas à leur coup d’essai, selon des sources concordantes.

L’ambassade du Maroc à Berlin a été la cible d’une attaque d’un groupe d’extrémistes ayant profané le drapeau du Royaume hissé en haut de la porte principale de la représentation diplomatique, apprend-on de sources concordantes sur place.

Le drapeau du Maroc a été retiré par des individus arrivés sur place à bord d’une voiture de luxe allemande immatriculée belge, samedi après-midi. Munis d’une échelle, les assaillants sont montés à plusieurs mètres de hauteur pour retirer le drapeau du Maroc.

Les faits qui violent la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ont été documentés à travers un Live sur le réseau social Facebook que les protagonistes ont eux-mêmes initié.

Selon les mêmes sources, ces deux personnes se réclament du mouvement du Hirak du Rif, et auraient déjà commis des crimes similaires dans un certain nombre de villes européennes, toujours en visant les représentations diplomatiques et consulaires marocaines.

Leur projet n’a finalement pas abouti car un représentant de la sécurité du bâtiment est intervenu pour les empêcher de profaner le drapeau du Maroc. Suite à l’intervention du représentant de la sécurité, les deux individus ont pris la fuite.

Cette nouvelle agression d’une représentation diplomatique du Maroc en Europe intervient au lendemain d’une lettre signée par Nasser Zefzafi, le leader du mouvement du Hirak du Rif, dans laquelle il déclare ne plus vouloir rester à la tête du mouvement.