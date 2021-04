Cannabis : Mise en place d’un Comité de coordination

Les agriculteurs de chanvre indien au niveau des provinces d’Al Hoceima et de Chefchaouen ont annoncé la création d’un Comité de coordination des zones d’origine de la plante du cannabis qui s’occupera notamment de suivre l’évolution du projet de loi 21-13.

Un Comité de coordination des zones d’origine de la plante du cannabis est né. Il a pour principale mission de plaider en faveur des petits agriculteurs concentrés dans les régions au niveau des provinces d’Al Hoceima et de Chefchaouen et notamment des tribus de Bni Khalids et des Ketamas…concernées par le projet de loi 21-13.

«Il est prévu que ce Comité de coordination discute de son mémorandum d’amendement sur le projet de loi, la semaine prochaine, au Parlement», apprend-on du côté des initiateurs, qui soulignent la nécessité d’ouvrir une discussion réelle et civilisée sur ce dossier avec toutes les institutions gouvernementales concernées, confirmant la volonté des habitants de s’engager dans ce projet de loi sur la légalisation du cannabis qui les implique directement.

Et d’indiquer : «Le Comité de coordination, après avoir tenu une série de réunions pour présenter ce chantier aux agriculteurs et leurs enfants ainsi que les acteurs associatifs et habitants des régions historiquement connues pour la culture du cannabis, a estimé que la loi serait bien accueillie, mais à condition qu’elle se limite aux régions historiques des provinces d’Al Hoceima et de Chefchaouen et qu’elle s’accompagne de mesures dans les domaines économique, social et des droits de l’Homme en faveur des habitants de ces régions ».

D’un autre côté, le Comité de Coordination a mis l’accent sur la nécessité de la création de centres de formation et d’orientation professionnelle pour les agriculteurs et les jeunes et de soutenir l’emploi en ouvrant des centres de jumelage dans la région.

Pour ce comité, il est aussi tout important d’investir dans la région dans l’agriculture et le tourisme, et d’envisager sérieusement de délivrer des licences pour les usages récréatifs comme dans d’autres pays…

A titre de rappel, le projet 13-21 traitant de «l’usage légal du chanvre indien», est actuellement discuté au Parlement et une fois la loi passée, elle devrait libérer le potentiel de la région du Nord, à travers la mise en œuvre de projets collaboratifs.