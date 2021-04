Espagne : Une personne arrêtée après avoir infecté 22 personnes au Covid-19

La police nationale espagnole a annoncé, samedi, l’arrestation à Manacor d’un individu de 40 ans pour avoir infecté 22 personnes avec le Covid-19.

Le prévenu s’est rendu à son lieu de travail et à la salle de sports alors qu’il présentait des signes d’infection, indique la police dans un communiqué.

L’enquête a débuté fin janvier lorsque les agents ont eu connaissance de l’existence d’un foyer de contamination dans un établissement connu de Manacor où, apparemment, un travailleur avait été infecté et avait caché sa maladie.

Quelques jours avant que le foyer soit repéré, l’homme a commencé à présenter des symptômes compatibles avec le Covid-19, suscitant l’inquiétude de ses collègues au travail mais n’a pas voulu rentrer chez lui.

En plus, ajoute la même source, l’individu est allé faire un test PCR en fin de journée et, sans attendre le résultat, il est revenu le lendemain à son travail et a également fréquenté sa salle de sports.

Son responsable et ses collègues ont révélé à la police que le mis en cause avait de la fièvre, avec une température «de plus de 40°C». Toutefois, il a ignoré les recommandations de ses collègues et a passé sa journée sur son lieu de travail, se promenant un peu partout et baissant délibérément son masque lorsqu’il toussait en disant: «je vais tous vous contaminer avec le coronavirus», selon la police.

A cause de ce comportement irresponsable, l’individu a infecté, directement ou indirectement, un total de 22 personnes. Cinq d’entre elles, qui se sont révélées positives, avaient contaminé plusieurs membres de leurs familles y compris trois bébés âgés d’un an.

Trois personnes, qui ont été en contact direct avec l’homme à la salle de sports, ont également été contaminées et ont transmis le virus à des proches.