Coronavirus: La Belgique va déployer les vaccins controversés de Johnson & Johnson et AstraZeneca

L’administration du vaccin Johnson & Johnson va débuter incessamment en Belgique. Le pays a également abaissé le seuil des personnes éligibles à recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Les autorités belges ont annoncé de nouvelles mesures concernant la vaccination de sa population samedi. Les nouveautés concernant exclusivement les vaccins de Johnson & Johnson et AstraZeneca, tous deux ayant provoqué des doutes dans la communauté scientifique après plusieurs cas de formation de caillots sanguins.

Ainsi, pour les adultes, le vaccin unidose Johnson & Johnson sera administré sans conditions tandis que celui d’AstraZeneca sera administré aux personnes âgées de 41 ans et plus. Jusqu’ici les autorités sanitaires belges avaient limité son adhésion seulement aux personnes de 56 ans et plus.

Le pays a reçu 36.000 doses du vaccin Johnson & Johnson, et devrait recevoir vers avril et juin pas moins de 1,4 million de doses, soit le même nombre en termes de personnes vaccinées.

Les autorités sanitaires ont par ailleurs annoncé que la vaccination avec Johnson & Johnson commencera « dès que possible » suite aux conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui a jugé que les bénéfices l’emportaient face aux risques de caillots de sang.

Concernant les caillots de sang avec AstraZeneca, cela « ne se produit que dans de très rares cas, et principalement chez les jeunes »,a jugé l’EMA, soulignant qu’à partir de 41 ans, les avantages l’emportaient « largement sur les rares risques ».

La Belgique a par ailleurs détecté pour la première fois, le variant indien doublement plus contagieux au sein d’un groupe d’étudiants indiens ayant transité via l’aéroport parisien de Roissy.

Au total 20 étudiants indiens ayant été testés positifs au nouveau variant, ont été placés en quarantaine dans les villes flamandes d’Alost et Louvain, où ils étaient arrivés à la mi-avril pour suivre une formation en soins infirmiers.

Le pays est également confronté à un épuisement du personnel médical, mobilisé depuis plusieurs mois à cause de la résurgence de l’épidémie du coronavirus à travers une troisième vague. Le personnel des soins intensifs est « épuisé, poussé bien au-delà de ses limites », a affirmé Marcel Van der Auwera, un responsable du ministère, lors d’une conférence bihebdomadaire des autorités sur la crise.