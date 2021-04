Times Higher Education Impact Rankings 2021 : L’USMBA de Fès fait son entrée

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès vient de faire son entrée dans le prestigieux classement des Universités « Times Higher Education Impact Rankings 2021 ».

Soucieuse des impacts sociaux et environnementaux des enseignements et des projets de recherche menés dans ses établissements, ainsi que de son ancrage territorial et de sa contribution à l’économie locale, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a mis en place une « Task Force pour l’Environnement et le Développement Durable » qui lui permettra de contribuer de manière encore plus significative aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) identifiés par les Nations Unies fait-elle savoir dans un communiqué.

Ces 17 objectifs couvrent des domaines aussi variés tels que la santé, l’accès à l’eau, la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances, la réussite scolaire, la diversité, la lutte contre le changement climatique ou la protection des espèces animales et végétales et autres précise la même source.

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès indique avoir fait une entrée remarquée dans le palmarès du prestigieux classement des Universités « Times Higher Education Impact Rankings 2021 », qui classe les universités selon leurs implications dans la mise en place des 17 objectifs de développement durable instaurés par les Nations Unies.

Pour l’année 2021, L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a choisi quatre objectifs. Objectif 1 : Pas de pauvreté, objectif 3 : Bonne santé et bien-être, objectif 7 : Energie propre et d’un coût abordable et l’objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.

À cette occasion, le Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, cité dans le commniqué, félicite tous les membres de la Task Force Environnement et Développement Durable de l’université qui participent à ce nouveau challenge de l’université qui peut être résumé par le slogan suivant : « Pour une université verte, écologique et humaine».