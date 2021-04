E-commerce : Quelles perspectives pour le marché marocain ?

On a tous effectué au moins une fois un paiement en ligne, sur internet, pour l’achat d’un objet ou service. Et on a aussi payé à maintes reprises nos achats au super marché où notre déjeuner au restaurant par carte bancaire. C’est dire que cette culture de payer par carte ou sur internet se répond de plus en plus au Maroc.

Dans un communiqué où elle annonce la tenue d’un webinaire le mardi 27 avril sous le thème : « E-Commerce au Maroc, actualité et perspectives« , TIJARA 2020 a dévoile le poids de ce Big marché en indiquant que les ventes sur internet ont atteint, au niveau mondial, plus de 100 milliards de dollars grâce à la digitalisation accélérée du commerce de détail, notant qu’il s’agit d’une hausse de 8,5% sur un an. Une situation contrastée entre ventes de biens et de services, souligne la même source.

Les chiffres clés pour l’année 2020

Dans son annonce, TIJARA 2020 indique que la hausse des ventes de produits sur internet est estimée à +32% tandis que les services sont en baisse de 10% (pour les acteurs du voyage-tourisme) notant que le bilan 2020 est actuellement de -47% par rapport à 2019.

De plus, poursuit la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation (TIJARA 2020), le e-commerce ne représentait que 9,8% du commerce de détail en 2019 contre 13,4% aujourd’hui, notant que le secteur compte 17.400 sites supplémentaires par rapport à l’an dernier avec 1,8 milliard de transactions, soit une hausse annuelle de 5,8%.

En outre, l’avènement du COVID-19 a contribué à l’expansion du commerce électronique, à l’échange des données informatisées et des services du télétravail soulève la fédération. Il s’en est suivie selon elle une digitalisation accrue. Et, par conséquent d’avantage de transactions avec les sites e-commerce.

Au Maroc, le e-commerce poursuit son progrès. Le nombre de sites marchands a connu une croissance considérable avance TIJARA2020, notant que plus de 1000 sites d’e-commerce sont actifs en 2019 dont près de 500 sites créés en 2019 et 300 qui ont démarré leur activité cette même année.

En outre, le nombre des Marocains connectés ne cesse de progresser (un taux de croissance annuel moyen de 2.8%). En 2019, 65% des Marocains étaient connectés à internet, 31% équipés d’un ordinateur ou tablette et 76% ont un smartphone. De plus, les internautes marocains prennent ainsi confiance dans les sites de e-commerces et hésitent moins à acheter et à payer en ligne via leur carte bancaire, relève la même source.

Six (6) millions, c’est le nombre d’opérations de paiement en ligne effectuées par cartes bancaires (marocaines et étrangères) sur les sites marchands affiliés au CMI, indique la fédération tandis que le montant global s’élève à 2,9 milliards de DH durant le 1er semestre 2020.

Toutefois, qu’en est-il de cette progression ? Englobe-t-elle tous les secteurs ou reste-elle limitée et restreinte à quelques-uns ? Quels en sont les freins ? Sont-ils technologiques ? Logistiques ? Culturelles ? Quelles sont les perspectives de l’e-commerce au Maroc ? Peut-il compter parmi les secteurs phares et générateurs de valeurs ? Va-t-il des entraves ou des obstacles en perspectives ? lesquels ? Et comment les anticiper ?

Autant de questions et bien d’autres auxquelles les intervenants au webinaire du 27 avril vont répondre. Le webinaire est ainsi organisé par Tijara 2020 en partenariat avec PORTNET S.A. Des entreprises et experts dans le domaine prendront la parole, à l’image de Rachid Sarrakh, Directeur Interne du Commerce et de la Distribution, Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Said Elamrani, Président Directeur Général, First Télécom et Président de la Commission Commerce de Tijara 2020 ou encore Youssef Ahouzi, Directeur Général de PORTNET S.A.