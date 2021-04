INNO ESPA-MAROC : Vers le financement conjoint de projets de recherche appliquée

Une cérémonie de signature des conventions de financement des projets retenus dans le cadre du 2ème appel à projets «INNO ESPA MAROC» sera organisée le mercredi 28 avril à 13h au sein du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.

Elle s’inscrit dans le cadre du 2ème appel à projets «INNO ESPA MAROC», pour le financement conjoint de projets de recherche appliquée entre le Maroc et l’Espagne au titre de l’année 2021, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et le Centre pour le Développement Technologique Industriel de l’Espagne, E.P.E. (CDTI).

Cette cérémonie, présidée par Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, sera tenue en présence de l’Ambassadeur de l’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez ainsi que de Badr Ikken, Directeur Général de l’IRESEN.

Notons, par rappel, que le tout premier appel à Projets « INNO ESPA MAROC ENERGY », a été initié en fin 2018 au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain de Rabat, avec le lancement de la 1ère édition du « Forum Maroco-espagnol de l’Innovation verte » qui a réuni plus de 250 chercheurs, experts et industriels des deux pays, dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies vertes.

Dès lors, selon l’IRESEN, ce forum, dont le seconde édition a eu lieu à Benguérir en 2019, s’attelle ainsi à renforcer la co-innovation entre le Maroc et l’Espagne, à travers l’encouragement de la coopération scientifique et technologique, le transfert de connaissances et du savoir-faire et le renforcement des capacités.