Agadir-Ida-Outanane: Un ouvrage d’art réalisé sur l’Oued Imi Oudar

Un ouvrage d’art a été inauguré vendredi, sur l’Oued d’Imi Oudar au niveau de la commune de Tamri (Préfecture d’Agadir-Ida-Outanane ) pour un investissement global de 13,4MDH.

Inauguré par le Wali de la région de Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, ce pont vise à améliorer les services fournis aux usagers de la route, renforcer les indices de sécurité routière et faciliter la circulation.

Selon le directeur régional de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Souss Massa, Fadli Benemman, ce pont, « d’une longueur de 63m et une largeur de 14,6m, cet ouvrage d’art de trois travées (21m chacune) et de 2 piles (6m de haut pour chacune), a été construit de manière à protéger les différents usagers de la route, alors qu’une enveloppe budgétaire de 345MDH est dédiée à la réalisation d’autres projets routiers dans la région ».

A noter que plusieurs projets d’aménagement routier ont été lancés au niveau de la préfecture d’Agadir Ida-outanane dans le cadre du programme de développement urbain ( PDU) de la ville d’Agadir 2020-2024.

Rappelons que le PDU d’Agadir, signé devant le Roi Mohammed VI en février 2020, constitue un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.

Avec un investissement de 6 milliards de dirhams (MMDH), il vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations et le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.