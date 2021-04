Une autre grève à venir des enseignants contractuels

Les enseignants contractuels sont en rogne contre le ministère de l’Education nationale. Leur riposte afin de faire entendre leurs revendications : une grève nationale les 28 et 29 avril, en plus d’un sit-in prévu en mai prochain.

Et c’est reparti pour un tour. Les enseignants contractuels, qui semblent ne pas du tout apprécier la « nonchalance » du département de Said Amzazi, annoncent l’organisation et d’une grève nationale (28-29 avril) et d’un sit-in le mois prochain.

Une source proche du dossier a confié à Hespress Fr que la réaction de la coordination nationale des «enseignants contractuels» d’entamer prochainement une grève et un sit-in, ferait suite “au traitement irresponsable et continu par le ministère de l’Éducation nationale du dossier des professeurs, et de l’ignorance de leurs appels incessants afin d’accélérer la solution du problème”.

Et d’ajouter : “Ces professeurs pointent du doigt le retard du ministère à l’approche des élections législatives et rejettent de façon définitive les récentes déclarations du ministre de l’Éducation nationale, au sein du Parlement, estimant que leur dossier a été réglé le 21 janvier 2020, et qu’il n’y a nul besoin de faire marche arrière pour retourner à l’étape du dialogue”.

De son côté, le ministre de l’Education nationale a, devant les élus de la première Chambre, mis en exergue que son département «n’a imposé le mode d’embauche régional à personne et reste attaché à garantir le droit des élèves à l’apprentissage».

Tout en déclarant que les enseignants recrutés ont adhéré de leur plein gré à ce système, Said Amzazi tient à préciser que le taux de participation élevé, croissant et volontaire aux concours de recrutement organisés annuellement par les académies régionales, témoigne du succès de ce dispositif.

Dans ce sens, soulignons que ces enseignants exigent leur intégration dans le statut de la fonction publique auprès du ministère de tutelle alors que ce dernier refuse cette revendication compte tenu de la politique de régionalisation avancée.

Pour rappel, le statut de contractuel leur donne droit aux mêmes salaires que les permanents, soit dans les 5.000 dirhams par mois, mais en revanche ils n’ont pas les mêmes acquis liés aux questions de retraite et de stabilité de l’emploi. Par ailleurs, force est de constater que dans la fonction publique, le salaire moyen a connu une hausse de près de 25% entre 2010 et 2020.