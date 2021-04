À sa première participation, l’Université internationale de Rabat (UIR) fait son entrée dans le prestigieux classement international THE « Times Higher Education Impact Ranking 2021″. The Impact Ranking, est basé sur une batterie d’indicateurs qui cherchent à mesurer l’engagement des universités dans la réalisation des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD/SDG) des nations unies.



Dans un communiqué, l’UIR indique avoir participé pour la première fois à ce classement mondial qui a couvert cette année 94 pays et plus de 1115 universités. L’UIR s’est distinguée d’emblée par son classement en deuxième position au niveau national et par sa participation à 13 ODD sur les 17.

Sur les 13 ODD, l’UIR s’est positionnée de manière significative sur 3 ODD. Il s’agit de l’ODD 7 qui consiste sur l’énergie propre et d’un coût abordable (Affordable and Clean Energy) où elle a occupé la 59ème position à l’échelle mondiale.

Puis il y a l’ODD 6 qui consiste sur l’eau propre et assainissement (Clean Water and Sanitation) où l’UIR s’est positionnée dans le rang 101-200 à l’échelle mondiale, ou encore l’ODD 8 qui consiste sur le travail décent et croissance économique (Decent work and economic growth) où l’UIR s’est positionnée dans le rang 201-300 à l’échelle mondiale.

Selon l’UIR, ses performances lui ont permis de se classer numéro 2 au Maroc et 8ème au niveau de l’Afrique, notant que ce résultat confirme son engagement en matière de responsabilité sociale des universités, un projet mis en oeuvre par l’UIR depuis 3 années, ainsi qu’en matière de formation, de recherche et d’innovation sur les enjeux mondialisés de développement durable tel que la préservation et l’économie de l’eau, la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables, la croissance économique, la lutte contre la pauvreté et l’inégalité et l’engagement avec ses partenaires nationaux et internationaux sur ces enjeux.