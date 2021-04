Covid-19: L’Inde continue de battre des records

La situation épidémiologique en Inde est chaque jour plus inquiétante. Le pays a annoncé ce samedi 2.624 décès dus au Covid-19, soit un nouveau record qui porte le nombre total des morts recensés depuis le début de la pandémie à près de 190.000 dans le pays.

Le nombre quotidien des morts ne cesse d’augmenter alors que le gouvernement peine à fournir de l’oxygène médical aux hôpitaux débordés par des centaines de milliers de nouveaux cas.

Les files d’attente de malades touchés par la Covid et leurs proches inquiets s’allongent devant les hôpitaux des principales villes du pays où près d’un million de nouveaux cas ont été recensés en trois jours.

Au cours des 24 dernières heures, plus de 340.000 nouveaux cas ont été recensés, ce qui porte le total des personnes atteintes du coronavirus à 16,5 millions dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants, juste derrière les Etats-Unis, pays le plus touché de la planète.

Cependant, les experts estiment que les chiffres pourraient être plus élevés et attribuent cette nouvelle vague à une « double mutation » du virus et à des événements de masse, comme la fête religieuse hindoue Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins.

Et pour pallier à la situation de plus en plus critique, le gouvernement central a mis en place des trains spéciaux pour acheminer des réserves d’oxygène vers les villes les plus touchées, tout en exhortant les industriels à accélérer la production d’oxygène et de médicaments qui manquent.

De même, l’armée de l’air indienne a également été mise à contribution pour acheminer de l’oxygène et d’autres produits à travers le pays.