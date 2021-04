Manque de médecins au Maroc: Une carte sanitaire à faire perdre le nord

Face à une carence patente des ressources humaines dans la santé, le Maroc entend y remédier. Il prévoit donc de revoir à la hausse le nombre de postes budgétaires alloués au secteur ainsi que d’encourager la contractualisation avec les professionnels de santé…

Les derniers chiffres qui ressortent de la carte sanitaire du ministère de la santé donnent des frissons. Ils dévoilent effectivement une latente pénurie au niveau des ressources humaines. Pour pallier cette carence et par ricochet améliorer l’offre de soin, une importante refonte du système sanitaire est dans le pipe. Il est ainsi prévu de rehausser le nombre de postes budgétaires alloués à la santé et d’encourager la contractualisation avec les professionnels de santé. A ce titre, le Maroc a également la ferme intention d’ouvrir la porte aux médecins étrangers et de motiver les médecins marocains installés à l’étranger pour les faire revenir au bercail.

Mais avant d’arriver à exaucer ces vœux, l’état des lieux, d’après la carte sanitaire, est catastrophique.Le corps médical dans le public se chiffre à 12.034 dont 3.857 médecins généralistes, 7.559 médecins spécialistes, 458 dentistes et 160 pharmaciens. Pis, au Maroc, il n’y aurait que 492 pédiatres, 456 gynécologues, 439 anesthésistes-réanimateurs, 402 radiologues, 350 traumatologues, 344 chirurgiens, 330 ophtalmologues, 309 cardiologues, 255 néphrologues, 222 psychiatres, 211 dermatologues, 185 urologues, 134 neurochirurgiens, 128 oncologues, 63 hématologues et 42 chirurgiens cardio-vasculaire. Quant à certaines spécialités comme la médecine nucléaire, ils sont seulement 47 praticiens, la réanimation médicale (42), la chirurgie en cancérologie (39), la médecine d’urgence et de catastrophe (32), l’immunologie (15), la toxicologie (4), la physiologie (4) et l’anatomie (2).



Casablanca se taille la part du lion

Pour ce qui est du paramédical dans le public, ils sont au nombre de 31.657, dont 14.093 infirmiers polyvalents et 4.371 sages-femmes. Quant au corps administratif et technique, ils sont respectivement de 2.028 et 3.773. Par ailleurs, la carte sanitaire révèle que les médecins du public sont concentrés le plus dans la région de Casablanca-Settat avec un nombre de 2990, suivi de Fès-Meknès (1.749), Rabat-Salé-Kénitra (1.688) Marrakech-Safi (1.658), l’Oriental (1.048), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (870), Souss-Massa (584), Beni Mellal-Khénifra (575), Drâa-Tafilalet (395), Guelmim-Oued Noun (216), Laayoune-Sakia El Hamra (181) et Dakhla-Oued Eddahab (80). S’agissant des professionnels de santé paramédicaux, ils se trouvent principalement dans ces 4 régions: Rabat-Salé-Kénitra (4.962), Casablanca-Settat (4.862), Fès-Meknès (4.390) et Marrakech-Safi (4.080).