Coronavirus : un jour dans le monde

Ce vendredi 23 avril 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 145 098 784 (+329 166) cas de coronavirus à travers le monde et causé 3 077 900(+6 395) décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 83 459 408 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de seize mois.

Maroc :

Le Maroc a enregistré durant les 24 heures allant de jeudi 16H à vendredi 16H, 592 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 7 nouveaux décès et 542 nouvelles rémissions. De même 4 717 551 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, dont 4 209 470 ayant reçu la seconde dose, a indiqué le ministère de la santé. Le Maroc compte désormais 508 530 cas confirmés, 494 415 guérisons, 8 983 décès, et 5 132 cas actifs, dont 374 dans un état grave (14 sous intubation et 198 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce vendredi 23 avril 2021, 4 439 823 cas 118 194 morts, 3 980 551 rémissions pour 43 684 078 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 571 348 de nombre de cas avérés et 508 530, 292 623 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 506 669 cas confirmés et 8 983 décès, de la Tunisie 296 343 contaminations et 10 170 décès, de l’Egypte, 219 777 infections et 12 914 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 249 292 cas et 3 511 décès, de l’Algérie 120 562 cas et 3 190morts, de la Libye 174 752 cas et 2 947 décès, et du Nigéria 164 588 cas et 2061 décès.

Europe :

La France déplore 332 décès du coronavirus et 32 340 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 102 655 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 502 014 cas confirmés de contamination. Plus de 13,54 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 935 703 cas et 118 699 décès, plus de 16,8 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 468 617 cas au total. Le pays dénombrait, vendredi 23 avril 2021, 77 591 morts au total . Plus de 14,26 millions de personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 416 531 cas et 127 638 décès, plus de 45 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de vendredi 23 avril 2021, 3 263 415 cas recensés et 81 326 décès, 24,28 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Russie fait état vendredi 23 avril 2021 de 4 744 961 cas détectés pour 107 501 morts. Plus de 17,21 millions doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce vendredi 23 avril 2021, comptent 571 071 décès au total, et 31 972 888 cas d’infections. Près de 222,33 millions de personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 1 170 068 cas au total et 23 861 décès, 11,15 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 383 502. Le pays en est à 14 167 973 cas recensés. 40,39 millions de personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 319 519 cas de coronavirus et 214 095 décès, Plus de 15,47 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 734 606 cas de contaminations et 58 604 décès. Le Chili, compte 1 155 902 cas recensés et dénombre 25 641 morts au total. L’Argentine compte 2 796 634 cas et 60 619 décès, 6,80 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 720 619 cas et 70 026 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 186 920 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 16 263 695 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 132,74 millions de personnes. La Corée du Sud compte 117 458 cas d’infections et 1 811 décès, 2,14 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 419 cas au total et 4 856 morts, plus de 211,22 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 537 317 cas recensés et de 9 671 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 2,05 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 358809 cas confirmés et 68 746 décès, au total. Israël comptait samedi 837 870 cas avérés et 6 346 décès au total, 10,37 millions personnes ont été vaccinées.