Revue de presse quotidienne de ce samedi 24 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 24 avril 2021

Le Matin

• Marchés: Approvisionnement abondant et prix stables durant les huit premiers jours du Ramadan. La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie jeudi, a assuré que les marchés sont approvisionnés de façon abondante en produits de large consommation et les prix sont stables durant les huit premiers jours du Ramadan. « Il ressort du suivi quotidien des marchés effectué par les départements concernés que les marchés des produits de large consommation sont approvisionnés de façon abondante au cours de cette période et qu’aucune anomalie particulière n’a été relevée à ce niveau », indique le département des Affaires générales et de la gouvernance dans un communiqué sur la deuxième réunion de cette commission.

• L’ambassade d’Israël en Colombie va planter 17.000 arbres en hommage au rétablissement des relations avec le Maroc. L’ambassade d’Israël en Colombie a présenté, jeudi, un projet de plantation de 17.000 arbres en hommage au rétablissement des relations diplomatiques avec le Maroc. Cette initiative a été annoncée à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Terre, par le ministère colombien de l’Environnement et du développement durable et l’ambassade israélienne en Colombie. Ainsi, en hommage au rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, l’ambassade israélienne a présenté un projet de plantation d’une forêt qu’elle a baptisée « Forêt de la Paix et de la réconciliation », où seront plantés 17.000 arbres.

Libération

• Le Parlement et les Archives du Maroc s’accordent à préserver la mémoire parlementaire. La Chambre des représentants et les Archives du Maroc ont signé une convention de partenariat et coopération visant à promouvoir la documentation, l’archivage et la préservation de la mémoire parlementaire. Cette convention vise également à fournir les conseils, l’assistance et le soutien technique nécessaires pour la gestion et l’organisation des archives de l’institution législative. Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre a souligné que la mémoire parlementaire constitue un pilier de la mémoire nationale, tout en illustrant le développement institutionnel et constitutionnel ancestral du Royaume.

• Ces toubibs qui prennent la poudre d’escampette! 300 médecins quittent le Maroc chaque année, selon le Syndicat des médecins du secteur libéral. Une grande majorité d’entre eux choisit la France ou l’Allemagne, deux pays qui ont complètement modifié leur politique de recrutement des médecins étrangers. Un phénomène qui n’a rien de nouveau et qui prend plus d’ampleur ces dernières années. A la fin de 2018, près de 5.300 blouses blanches avaient déjà émigré vers les seuls pays de l’OCDE. Les deux tiers de ceux-ci ont pris la direction de la France.

Al Massae

• Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé que le projet de loi 13.21 relatif aux usages licites du cannabis vise l’amélioration des revenus des agriculteurs et la création d’opportunités d’emploi pérenne. Présentant ce projet devant la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, le ministre a expliqué que le développement des usages licites du cannabis revêt aussi une portée sociale dans la mesure où il vise la protection des agriculteurs des réseaux de trafic international de drogues.

• La Chambre des représentants approuve la création d’un bureau onusien chargé du terrorisme. La Chambre des représentants a ratifié un accord signé le 6 octobre 2020 entre le Maroc et l’ONU visant l’établissement au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT (United nations Office of Counter-Terrorism). Ce Bureau aura pour mission de soutenir les programmes du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme afin de renforcer les capacités des États membres, à travers le développement de programmes nationaux de formation et de programmes de formation à la lutte contre le terrorisme, selon l’article 2 de cet accord. L’objectif à long terme est d’établir des programmes nationaux liés à la lutte contre le terrorisme, à la sécurité et la gestion des frontières, ainsi qu’à l’administration pénitentiaire.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Sahara marocain : nette victoire diplomatique du Maroc en Amérique Latine. Le Maroc a réussi une « nette victoire diplomatique » au sujet du conflit artificiel autour du Sahara dans les pays d’Amérique Latine, une « région clé » où plusieurs pays ont retiré leur reconnaissance de la chimérique +rasd+, affirme, jeudi, le journal espagnol « El Pais ». »Au cours des cinq dernières années, le nombre d’ambassades d’Amérique Latine à Rabat est passé de 5 à 12. Des pays comme le Salvador et la Bolivie, qui reconnaissaient la rasd, ont retiré leur reconnaissance au cours des deux dernières années et rejoignent d’autres États d’Amérique Latine, comme la Colombie et le Guatemala, qui l’avaient fait auparavant », souligne « El Pais ».

• Produits alimentaires: plus de 550 infractions constatées durant les huit premiers jours du Ramadan. Un total de 552 infractions a été constaté, au cours des huit premiers jours du Ramadan, suite aux contrôles des prix et de la qualité des produits alimentaires effectués par les commissions mixtes provinciales et locales, selon le Département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Les opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits effectuées par les commissions mixtes provinciales et locales ont porté sur 12.358 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail. Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la destruction de 18 tonnes de marchandises impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises.

Assahra Al Maghribia

• SM le Roi se recueille sur la tombe de feu SM le Roi Mohammed V. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, s’est recueilli vendredi sur la tombe de feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion du 10ème jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

• Le Maroc expose devant l’OTAN sa contribution aux efforts internationaux de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Le Maroc a pris part vendredi à la première réunion entre le Comité sur la prolifération de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les présidents des trois groupes de travail de l’Initiative « Créer un environnement propice au désarmement nucléaire » (CEND), tenue par visioconférence à partir du siège de l’OTAN à Bruxelles. Le directeur des Nations unies et des Organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Redouane Houssaini, a présenté au cours de cette réunion, présidée par le Sous-Secrétaire d’État adjoint pour le Contrôle des Armements ainsi que le Secrétaire général adjoint de l’OTAN, le rôle du Maroc dans la mise en œuvre de cette initiative innovante visant à catalyser la réflexion mondiale sur la création d’un environnement sécuritaire propice au désarmement nucléaire.

Rissalat Al Oumma

• ONU: le Maroc et Israël organisent une conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire. L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, et l’ambassadeur d’Israël aux Nations-Unies, Gilad Erdan, ont coprésidé jeudi, une conférence virtuelle de haut niveau sur le thème « Planter pour l’avenir : Sécurité alimentaire et agriculture innovante ». Co-organisée par les Missions permanentes du Maroc et d’Israël auprès de l’ONU, la réunion a eu lieu en marge de la 54ème session de la Commission de la population et du développement des Nations-Unies. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à l’ONU a relevé que cette initiative maroco-israélienne témoigne du rôle moteur que la coopération peut jouer dans le domaine de l’agriculture durable, du changement climatique, de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables et de la coopération commerciale, entre autres diverses dimensions cruciales du développement durable.

• La généralisation de la protection sociale, « apport crucial à la lutte anti-pauvreté » (Oxfam). Le chantier Royal de généralisation de la protection sociale sera d’un « apport crucial à la lutte anti-pauvreté », a souligné l’ONG Oxfam Maroc qui y voit « un pas positif sur la trajectoire du respect du droit et de la dignité des citoyens ». Dans un communiqué, Oxfam Maroc a indiqué que la décision d’étendre la couverture sociale à tous les citoyens est « une étape stratégique vers la correction des distorsions qui compromettent l’essence du système marocain de la protection sociale ». Le renforcement du système marocain de la protection sociale est à la fois une « victoire et une réponse » aux demandes formulées bien avant la crise de la pandémie, a relevé l’ONG.