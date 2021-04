Couverture sociale pour tous: Oxfam félicite le Maroc

L’ONG internationale Oxfam a salué, vendredi 23 avril, le projet de couverture sociale pour tous au Maroc, affirmant que cette réforme initiée par le Roi Mohammed VI, était une « étape stratégique » pour corriger les inégalités sociales. Oxfam avait précédemment classé le Maroc en tant que pays le plus inégalitaire du nord de l’Afrique.

Dans un communiqué, l’ONG regroupe un pole d’associations caritatives a commenté ce projet d’envergure en le qualifiant d’un « apport crucial à la lutte contre la pauvreté, l’inégalité » qui renforcera la dignité du citoyen marocain.

« Oxfam au Maroc salue la décision de l’Etat marocain d’étendre la couverture sociale à tous les citoyens et citoyennes, en y voyant une étape stratégique vers la correction des distorsions qui compromettent l’essence du système marocain de la protection sociale » a indiqué l’ONG dans un communiqué qui intervient quelques jours après le lancement effectif de ce chantier de la protection sociale globale.

L’organisation avait quantifié la proportion de personnes privées de couverture sociale dans son rapport sur les inégalités datant de 2019, en estimant que 60% des Marocains actifs, dont la majorité sont des femmes, ne bénéficiaient pas de couverture médicale.

Janvier 2020, Oxfam publiait son rapport sur les inégalités et disparités et avait conclu que le Maroc était le plus inégalitaire des pays de l’Afrique du Nord et se trouvait dans la moitié la plus inégalitaire des pays de la planète.

« Les trois milliardaires marocains les plus riches détenaient à eux seuls 4,5 milliards de dollars, tandis qu’à l’extrême opposé, 1,6 million de personnes » sur 35 millions d’habitants étaient en « situation de pauvreté » en 2018 selon la même source.

La généralisation de la protection sociale, lancée par le Maroc le 14 avril, découle d’une initiative du Roi Mohammed VI qui a chargé fin novembre 2019, une commission spéciale pour revoir le modèle de développement afin de réduire les disparités sociales dans le pays. Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des citoyens, à préserver la dignité de tous les Marocains et à protéger les personnes les plus vulnérables.

Pour Oxfam, le Maroc a pris un certain nombre de mesures visant à atténuer l’impact négatif de la pandémie du coronavirus notamment vis à vis des personnes vulnérables en leur fournissant ainsi qu’à leur familles des indemnités de protection sociale, mais la décision de généraliser la protection sociale pour tous les citoyens, est considérée comme la décision stratégique la plus importante pour la lutte contre « l’injustice » du système de protection sociale au Maroc.

Et de préciser que cette « décision qualitative (est perçue) comme l’un des principaux points d’entrés politiques pour rectifier les déséquilibres et inégalités sociaux ». En ce sens, Oxfam au Maroc invite tous les acteurs politiques, économiques et sociaux, en particulier le gouvernement marocain à « accompagner ce chantier majeur de mesures immédiates pour lutter contre les inégalités sociales et faire de la réduction des inégalités un point d’entrée pour toutes les politiques publiques ».

Cela, en élaborant et en développant un programme d’action national pour faire face aux disparités sociales et l’adopter un régime fiscal équitable qui contribue à réduire les disparités sociales, ajoute l’ONG.