Chelsea : Hakim Ziyech fait le bonheur des Blues selon son coéquipier Ben Chilwell

Après une période difficile au sein de Chelsea, Hakim Ziyech a fait un retour fracassant, réussissant à marquer en Ligue des Champions et à qualifier ses pairs en finale de la FA Cup. Les performances de l’international marocain n’ont pas manqué de faire réagir son club, et plus particulièrement son coéquipier Ben Chilwell.

Hakim Ziyech semble avoir retrouvé sa place au sein de Chelsea. Jouissant de très peu de temps de jeu sous Thomas Tuchel, le Lion de l’Atlas a eu l’occasion de s’épanouir sur le terrain et de montrer de quoi il était capable.

Par ailleurs, le Marocain a marqué le seul but au stade de Wembley qui a envoyé les Bleus en finale de la FA Cup samedi, pour le plus grand bonheur des supporters et de son coach qui n’a pas manqué de l’encenser.

Et tout le monde à Chelsea est ravi pour Ziyech, selon son coéquipier Ben Chilwell , qui comprend pourquoi il a fallu un peu de temps au milieu de terrain pour se lever et courir à Stamford Bridge.

« Il a eu quelques soucis cette saison qui ne lui ont malheureusement pas permis d’avoir ce rythme, ce flux de matchs », a déclaré Chilwell sur le site du club .

« Mais il a marqué des buts importants pour nous en Ligue des champions, et un autre but important qui nous a menés à la finale de la coupe.Le simple fait de voir à quel point cela signifiait pour lui après la demi-finale était incroyable. Tout le monde était très enthousiaste pour qu’il marque ce but parce qu’il a eu une saison difficile avec des blessures, mais il a réussi à gagner pour nous et a très bien joué », a-t-il ajouté.

« Le simple fait de voir à quel point cela comptait pour lui après la demi-finale était incroyable. Tout le monde était emballé pour qu’il atteigne ce but parce qu’il a eu une saison difficile avec des blessures, mais il a réussi à nous convaincre et a très bien joué », estime-t-il.

Ziyech et Chilwell faisaient partie des nouveaux visages qui ont déménagé à Londres l’été dernier, qui comprend également le gardien sénégalais Edouard Mendy et le duo allemand Timo Werner et Kai Havertz.