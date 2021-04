Coronavirus: Le Maroc 20ème pays le plus avancé dans la vaccination au monde

Le Maroc est classé 20ème au classement mondial référençant le nombre de doses de vaccins administrées, indique un portail de statistiques allemand. Le Royaume est deuxième au niveau de la région MENA et premier en Afrique.

Selon le site de statistiques allemand Statista, qui fournit des données statistiques en se basant sur des données d’instituts, le Maroc est classé au 20ème rang des pays ayant un taux de vaccination élevé cela, grâce à une diversification des sources de vaccins et une autorisation précoce de ces sérums, une organisation de la campagne et de la chaine de stockage en amont.

Leader de la vaccination sur le continent africain, ce qui lui a valu les félicitations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Maroc a enregistré selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, un total de 8.914.956 doses administrées depuis le début de la campagne nationale de vaccination.

Le Maroc se classe juste avant les Emirats arabes unis et la Pologne, et est suivi par l’Arabie Saoudite, le Bangladesh et l’Argentine.

Plusieurs pays européens se classent également derrière le Maroc au niveau de la quantité de doses administrées, à l’instar de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède, du Portugal ou encore de la Grèce.

L’OMS a par ailleurs annoncé en mars que le Royaume faisait partie du TOP 10 des pays ayant réussi le pari de la vaccination anti-coronavirus.

Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défit de la vaccination contre la #COVID19 !

Félicitations pour la réussite de cette campagne ! @Ministere_Sante @WHO @WHOEMRO @ONUMaroc @CinuRabat pic.twitter.com/MmOoxSYDl0 — Organisation mondiale de la Santé au Maroc (@OMSMaroc) March 3, 2021

Dans la région du Maghreb, les pays voisins du Maroc se classent plus loin dans le classement mondial, à l’instar de l’Algérie qui a administré un total de 75.000 doses selon les données de Statista, la Tunisie 316.580 doses, la Libye 15.821 doses, et 8.122 doses pour la Mauritanie.

Les pays les plus avancés en termes de vaccination dans le monde selon le nombre de doses administrées, restent les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie également, la Chine, l’Inde, l’Union européenne dans son ensemble (mais les résultats par pays sont toutefois différents, ndlr), et la Grande-Bretagne qui a atteint ses premiers objectifs avant les dates programmées.