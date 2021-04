Coronavirus: Bahreïn et Israël, premiers pays à mettre en place un accord de vaccination

Pour accélérer la relance du tourisme, Bahreïn et Israël ont commencé par signer un accord de reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination. Cet accord intervient seulement quelques mois après la normalisation entre les deux pays.

« Cela va augmenter le tourisme, stimuler nos économies et appuyer notre lutte commune contre le coronavirus », a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi dans un tweet, à la suite de la conclusion de cet accord, mais sa date d’application n’est pas encore communiquée.

Alors que les deux Etats affichent des taux de vaccination des plus avancés dans le monde, cet accord permettra de relancer les déplacements entre les deux pays de façon très rapide.

Selon les derniers chiffres sur la vaccination en Israël, la moitié de la population a déjà été vaccinée avec les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech soit 5 millions de personnes, tandis qu’au Bahreïn, le taux est presque le même avec près de la moitié des habitants, soit plus de 500.000 personnes vaccinées deux fois.

Il s’agit du premier accord dans le genre conclu entre deux pays, deux ans après la déclaration de la pandémie du coronavirus, et au moment où l’instauration d’un passeport vaccinal numérique au sein de l’Union européenne fait encore débat.

Pour les détracteurs du projet de mise en place d’un document attestant de la vaccination permettant de faire accéder aux vaccinés contre le covid-19 de priorité pour les voyages et l’accès à divers services, il s’agit là d’une discrimination qui cible les personnes n’ayant pas choisi de se faire vacciner alors que le principe même des campagnes de vaccination dans le monde repose sur le libre arbitre et non sur la contrainte.

« Bahreïn et Israël sont parvenus aujourd’hui à un accord concernant la reconnaissance mutuelle de la vaccination », a annoncé jeudi soir l’agence de presse officielle du pays du Golfe BNA, ajoutant que l’accord a été conclu après plusieurs semaines de pourparlers entre les diplomaties des deux pays du Moyen-Orient.

Dans un premier temps, cet accord permettra aux personnes ayant été vaccinées avec l’un des vaccins autorités par les deux pays de ne pas être mis en quarantaine. Les autres personnes vaccinées par des sérums non autorisés par l’un ou l’autre des pays seront prises lors d’une « deuxième phase » d’application de l’accord, a ajouté l’agence.