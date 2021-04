Maroc Telecom: plus de 73 millions de clients au T1-2021

Le Groupe Maroc Telecom comptait au premier trimestre 2021, plus de 73 millions clients, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de 2020.

Dans un communiqué sur ses résultats trimestriels, l’opérateur relève que cette évolution a été tirée par la hausse soutenue des parcs dans les filiales (+11,2%).

Et de détailler que le parc Mobile s’est élevé à 19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% en un an, alors que celui Fixe a continué de croître (+5,8% sur un an) et compte 2 millions de lignes à fin mars dernier, alors que le parc Haut Débit a progressé de 9,2% à près de 1,8 million d’abonnés.

A l’international, le parc Mobile a atteint 49.600 clients, répartis sur Côte d’Ivoire (10.071), Burkina Faso (9.708), Mali (9.567), Bénin (4.811), Tchad (4.766), Togo (3.184), Niger (3.048), Mauritanie (2.667), Gabon (1.585) et Centrafrique (192).

Le parc Fixe, lui, s’est élevé à 343 abonnés sur Mali (182), Burkina Faso (75), Mauritanie (58) et Gabon (27), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 135 clients.