L’ADD et Cisco joignent leurs forces pour préparer les talents numériques de demain

L’Agence du Développement du Digital (ADD) et Cisco ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat visant à intégrer le contenu du programme Cisco Networking Academy dans une des initiatives du programme national de formation « Génération digitale » inscrit dans la feuille de route de l’ADD.

Il s’agit d’un chantier prioritaire de l’Agence qui vise à promouvoir les compétences numériques sur l’ensemble du territoire national et à assurer l’adéquation des formations pour répondre aux besoins des acteurs dans le domaine des nouvelles technologies, indique un communiqué conjoint de l’ADD et Cisco.

Ce chantier, qui ambitionne de doter le Maroc de ressources humaines qualifiées, vise à améliorer l’employabilité des Marocains en les formant aux métiers de demain ainsi que la compétitivité des entreprises en formant les talents numériques et à aider les employés des secteurs public et privé à perfectionner leurs compétences à même de répondre aux exigences d’un environnement de travail numérique et compétitif.

Ce programme a également pour objectifs de mettre en place et faire évoluer un écosystème de formation dans le domaine du numérique, de promouvoir la culture numérique auprès des citoyens marocains à travers la formation et la sensibilisation, d’utiliser le numérique comme vecteur d’inclusion sociale ainsi que de mutualiser les efforts en vue d’assurer une formation pérenne des compétences numériques.

« A travers ce partenariat stratégique, l’ADD entend accélérer la mise en œuvre de son plan national de formation « Génération Digitale » en s’appuyant sur le programme en ligne de formation et de développement des compétences « Cisco Networking Academy Program » mis à disposition par notre partenaire CISCO et qu’il a su développer depuis plusieurs années grâce à son expertise technologique dans des domaines clés du digital », a déclaré, à cette occasion, Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD, cité par le communiqué.

Pour sa part, Meryem Medaghri Alaoui, Directrice générale Cisco Maroc et UN Afrique de l’Ouest et Centrale, s’est dite « particulièrement fière, aujourd’hui, de pouvoir compter l’ADD parmi les partenaires du Cisco au Maroc ».

« Le transfert de connaissances dans le domaine des TIC, mené par Cisco au travers du programme de formation Cisco Networking Academy, nous permet d’accompagner la stratégie de l’ADD en réponse à la demande exponentielle de compétences générée par la 4éme révolution industrielle, et ce, notamment par la formation des profils du digital et des technologies avancées », a-t-elle dit.

Cisco Networking Academy est un programme de responsabilité sociale, à travers lequel Cisco traduit son engagement à positionner le Maroc dans une optique de développement durable et pérenne. Il compte aujourd’hui plus de 30 formations autour des réseaux informatiques, l’infrastructure programmable ou encore la cybersécurité. Ces formations sont dispensées par des experts de renom en plusieurs langues dont notamment l’anglais, le français ou l’arabe.

Depuis sa création au Maroc en 2001, ce programme a dispensé des formations en ligne en TIC à 92.363 étudiants distincts, dont 35% d’étudiantes. Cisco, est de ce fait, non seulement pionnière dans les investissements en technologies nécessaires pour la compétitivité des entreprises, mais aussi dans la formation, l’outillage et l’accompagnement des compétences indispensables à la mise en œuvre de ces technologies.

Cisco a développé le programme Networking Academy en 1997 et forme depuis, plusieurs partenariats avec des entreprises, des gouvernements et des établissements d’enseignement à travers le monde afin de faire face à la demande croissante en profils qualifiés dans les TIC.

Le programme Cisco Networking Academy est déployé dans 180 pays. Il profite à 2,3 millions d’étudiants chaque année, dispensé par 28.400 formateurs et compte pas moins de 11.800 académies partenaires.

Établissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’ADD est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’État en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

En tant qu’acteur technologique existant depuis 1984, Cisco accompagne et encourage les entreprises et les particuliers à se connecter, à communiquer et à collaborer en toute sécurité, ainsi qu’à saisir aujourd’hui les opportunités numériques de demain.